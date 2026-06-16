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必應股東會／通過每股配現金股利5元 看好大巨蛋展演商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
必應創造（6625）16日召開股東常會。圖／必應創造提供
必應創造（6625）16日召開股東常會。圖／必應創造提供

必應創造（6625）16日召開股東常會，由董事長周佑洋主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5元。周佑洋表示，隨著台北大巨蛋展演活動趨於熱絡，將帶動市場商機，為公司未來營運增添成長動能。

周佑洋表示，台北大巨蛋自從2024年加入音樂展演活動後，市場上大型演唱會與指標性活動的需求明顯增加，為必應創造帶來大型專案與展演製作機會，隨著場館場次需求逐年增加，舞台、燈光、音響及整體技術整合需求也同步成長，為必應創造持續挹注公司營收，成為營運成長重要動能之一。

必應創造指出，今年上半年已參與包括i-dle、鄧紫棋、ONE OK ROCK、孫燕姿等巡迴演唱會台灣場次演出，預計下半年將繼續參與7場五月天「#5525+2 回到那一天」25周年巡迴演唱會、韓國女團aespa「LIVE TOUR-SYNK : COMPLæXITY-in TAIPEI」等演出，且其他演出場次仍持續增加。

此外，公司長久深耕華語歌手大型巡迴演唱會的軟體製作，也持續秉持一如既往的專業技術與豐富經驗，將16組以上華人歌手更精彩且動人的演出帶往世界各座城市，今年參與A-Lin、曹格、告五人、薛之謙、周深等全新巡演。

海外藝人來台落地演出中，必應創造表示，繼上半年承接泰國藝人LingOrm來台見面會、愛爾蘭男子團體「西城男孩」、美國搖滾樂團「共和世代」、日本搖滾樂團Novelbright、King Gnu、LiSA、韓團TREASURE、EXO等演唱會「硬體統籌」外，下半年還將繼續參與美國歌手Post Malone、韓國女團aespa、日本歌手藤井風、Vaundy等巡迴演唱會台灣站的硬體服務。

展望下半年各大型展演活動，必應創造表示，包括第17屆金音獎、台北電影節、第61屆金鐘獎、臺北戲劇獎、傳藝金曲獎、臺灣文博會、台灣設計展等頒獎及開幕大型典禮，依然看得見「必應人」活躍參與軟、硬體製作的專業身影。

周佑洋表示，公司以作品品質與觀眾體驗為核心，透過軟硬體整合、制度化管理和展演人才培育，持續提升創意實現能力。近年來也發展多元業務、自有IP及國際合作，希望能透過多元人才、客戶及市場布局，成為穩健運營的永續展演企業。

必應創造董事長周佑洋。圖／必應創造提供
必應創造董事長周佑洋。圖／必應創造提供

大巨蛋 演唱會 台北

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