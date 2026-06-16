美喆營收／5月2.13億元 第2季營運歐美客戶下單動能逐步恢復

台灣房市歷經多年高速成長後，市場已逐步進入「總量趨緩、區域分化」的新階段；吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮表示，未來房市將進入以產業、交通、人口與就業為核心的「大分化時代」，市場非常關注的議題是「如何為下一波房市布局」。

2026-06-16 14:08