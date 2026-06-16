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美喆營收／5月2.13億元 第2季營運歐美客戶下單動能逐步恢復
美喆-KY（8466）今年5月合併營收2.13億元，與上月持穩，累計2026年1至5月合併營收為10.68億元，較去年同期減少26.26％。
美喆表示，今年以來受中東地緣政治衝突升溫影響，終端客戶基於成本變動及市場不確定性考量，調整下單與備貨節奏，使得今年前五月營收表現較去年同期下滑，惟近期隨外部市場干擾因素逐步下降，整體業務接單已開始恢復穩定。
美喆指出，觀察近期北美與歐洲客戶下單動能已較第1季改善，其中北美大型經銷商對SPC石塑地磚拉貨力道逐步回升，歐洲客戶因庫存水位偏低，亦陸續出現常態性庫存回補需求，帶動整體接單及整體產能稼動率穩步提升。
不過，美喆表示，然而近期全球海運市場出現搶艙潮，短期干擾實際生產與訂單出貨認列節奏，美喆仍持續與客戶協調訂單出貨排程，盡力降低海運市場波動對交期及營收認列節奏的影響。
展望2026年第2季，美喆仍審慎觀察國際局勢、原物料價格、海運艙位與歐美終端市場需求變化。
美喆指出，雖然近期歐美客戶下單動能已有逐步恢復跡象，但仍需再觀察一季，確認客戶補庫存與常態拉貨需求是否能持續回到正常水準。
美喆表示，未來公司將持續強化SPC產品升級、輕量化新品認證、新客戶開發及生產效率改善，並透過靈活產銷調度與市場布局優化，以期推動未來營運表現回升。
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