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天逸集團獲第58屆FCI年會「Gold Diploma」獎項

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸集團受邀出席第58屆國際保理商聯合會（FCI）年會並發表專題演講。圖／天逸集團提供
天逸集團受邀出席第58屆國際保理商聯合會（FCI）年會並發表專題演講。圖／天逸集團提供

第58屆國際保理商聯合會（FCI）年會於葡萄牙首都里斯本舉行，作為國際保理商聯合會（FCI）會員單位，天逸集團受邀出席本屆年會並發表主題演講，在FCI Academy一年一度的表揚環節中，天逸集團代表在全球僅有的三位獲獎者中占有一席，獲本年度亞洲地區唯一的「Gold Diploma」獎項。

在本屆國際保理商聯合會（FCI）年會上，天逸集團海外業務負責人發表重要主題演講，分享天逸在國際保理領域的創新實踐與全球布局，展現集團跨境應收帳款融資業務的實力與全球化服務能力。

天逸集團表示，本屆FCI年度大會匯聚來自全球數十個國家和地區的金融機構代表與專家學者，圍繞全球化背景下的保理產業發展趨勢等核心議題展開深入研討，大會期間舉行的FCI Academy年度頒獎典禮，旨在表揚全球在保理與應收帳款融資領域表現傑出的企業代表，Gold Diploma代表該領域的最高等級榮譽。

天逸集團表示，集團深耕國際保理與供應鏈金融領域25年，業務涵蓋出口貿易融資、出海金融服務、跨境電商融資、海外銀行開戶與國際收付款等國際金融服務，以推動發展國際保理發展為使命。

天逸集團表示，天逸集團與國際保理產業攜手前行、同步發展，依託國際保理商聯合會（FCI）搭建的合作平台，攜手全球夥伴深化合作、持續創新，共同打造繁榮多元的國際保理新生態。

葡萄牙 供應鏈

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