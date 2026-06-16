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達麗股東會／總裁說話「振奮人心」 董座曝這時間資金回房市
達麗建設16日舉行股東會，董事長謝志長表示，央行總裁在立法院表示房市管制「就到這裡」，振奮人心，市場信心大增，預料下半年部分股市獲利資金回流，加上股利發放，房市表現會更好。
謝志長表示，後天18日中央行銀行將舉行理監事會，由於央行總裁之前的表態，大家對會議結果充滿期待。
他指出，楊總裁表明房市管制到此為止， 顯示政府已經了解，過去一連串信用管制，已經有顯著成效，因此不需要再有第八波，而此一句話，也透露房市谷底已過。
至於是否會從谷底反彈，謝志長表示，房市支撐一直都在，而且現在國內經濟表現優於預期，股市市值將近5兆，名列全世界第五，台股指數已到4萬五千點，很多資金都流到股市，而且在股市賺到了錢。
這些錢未來會流到哪裡？就他來看，就是房市，因為股市賺到財富，接下來就會轉進房市累積財富。
他表示，事實上，過去一段時間，股市獲利資金已開始回流房市，最近億元以上住宅交易，不少買方都是受惠於股市獲利後進場購屋，預料下半年受到信用管制影響，轉向股市的投資客，也會逐步回到房地產市場。
謝志長坦言，目前房市成交速度仍不如過往熱絡，不過自住及換屋需求一直存在，案場來客數相當穩定，只是在貸款限制下，部分購屋族仍持觀望態度。
他呼籲政府適度放寬換屋族貸款限制，尤其是第二戶貸款條件，目前投資需求已明顯受到抑制，如果能針對實際換屋需求提供較大彈性，有助於提升市場流動性，讓真正有需求的民眾能順利完成購屋規畫。
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