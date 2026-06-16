快訊

問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：韓稱訪美獲高規格邀約

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

聽新聞
0:00 / 0:00

達麗股東會／房市谷底已過！董座：這時間台股資金一定會流向房市

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
達麗16日召開股東會，由董事長謝志長主持。記者朱曼寧／攝影
達麗16日召開股東會，由董事長謝志長主持。記者朱曼寧／攝影

達麗（6177）16日召開股東會，由董事長謝志長主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利3元，謝志長表示，房市谷底已經過去了，而自己一直對房地產業有信心，尤其台股大漲後，民眾會思考如何資產配置，預期下半年一定會有資金流向房市。

謝志長表示，先前央行總裁楊金龍一句「第七波信用管制到此為主」，讓房市信心大增，這句話的背後也反映出近兩年打炒房政策奏效，也代表房市谷地正式過去了。

不過，謝志長表示，打炒房奏效後，也希望政府不要壓抑換屋族群，觀察近期房市來客量都有明顯增加，只是出手速度還是相對較慢，呼籲央行放寬第二戶貸款限制，幫助換屋族群。

談到近期台股高漲是否影響房市，謝志長認為，台股市值已經名列世界前茅，經濟數據都比預期還高，這一波台股大漲後，許多人資產都升值，尤其下半年還會發放股利，預期將有一波獲利了結潮的資金流向房市，對下半年房市相當有信心。

購地計畫方面，謝志長表示，一直都有持續計畫購地，也有觀察同業是否有釋出含建照的土地，只是實在不多，加上地價也沒有下來，而政府較少針對土地政策打壓，這也讓產業變成「三明治」，也就是售價上不去、成本卻上來，所以公司有想購地，只是現階段不符合投報率。

展望未來，謝志長表示，達麗持續掌握全台各地發展 ，今年目標只有兩個，跟著產業、交通TOD發展走，而產品定位以自住、換屋為主，要讓年輕人買得起精緻好宅。

達麗16日召開股東會，由董事長謝志長主持。記者朱曼寧／攝影
達麗16日召開股東會，由董事長謝志長主持。記者朱曼寧／攝影

達麗董事長謝志長。記者朱曼寧／攝影
達麗董事長謝志長。記者朱曼寧／攝影

房市 台股 打炒房

延伸閱讀

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

打炒房效應 國人轉戰日本房市

台股熱錢轉進豪宅市場了？天龍國這些高價預售案買氣不墜

金融股要漲到何時？央行本周四開會 利率可望不變 族群再衝高

相關新聞

北市都更推動慢在哪？賴正鎰：造價基準落後市場

台北市近年積極推動都市更新，但許多案件從整合、送件、審議到動工，動輒耗時多年。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，除了審查程序繁複外，台北市現行「都市更新工程造價要項」中的提列建築總成本計算基準已是2024年初通過實施，與目前市場行情已出現明顯落差，建議市府盡快調整計算基準，並縮短審查過程，才能讓都更加速。

達麗股東會／總裁說話「振奮人心」 董座曝這時間資金回房市

達麗建設16日舉行股東會，董事長謝志長表示，央行總裁在立法院表示房市管制「就到這裡」，振奮人心，市場信心大增，預料下半年部分股市獲利資金回流，加上股利發放，房市表現會更好。

大雨不停台西養殖區堤岸掏空 搶修困難魚塭岌岌可危

雲林沿海地區連日來豪雨不斷，局部地區更出現強降雨，台西養殖區今傳災情，豪雨加上大海潮，排水不堪負荷，引發海水倒灌，造成多處溝渠堤岸被掏空，魚塭潰堤，汪洋一片，漁產流失，池底所養文蛤更因水質驟變，岌岌可危，公所冒雨搶修，因天雨路滑搶修困難，魚塭業者憂心忡忡。

晶華董座潘思亮：國內經濟M型化 股市帶動高端消費

晶華今日舉行股東會，通過配發現金股利10.749元。外界預估今年經濟成長率近10%，但董事長潘思亮表示，台灣在高科技與AI的發展領先，國內民間消費有受到股市正面影響帶動，但是相較於出口表現，成長還是比較緩慢，國內經濟屬於M型的成長，而股市帶動的高端消費，對於晶華的住房、餐飲與精品是相對有利。

屏東愛文芒果搶攻國際高端市場 法國超市一顆要價1180元台幣

屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國的友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，吃到故鄉的芒果一解鄉愁。愛文芒果在法國的超市一顆賣到台幣1180元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。