達麗股東會／房市谷底已過！董座：這時間台股資金一定會流向房市

達麗（6177）16日召開股東會，由董事長謝志長主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利3元，謝志長表示，房市谷底已經過去了，而自己一直對房地產業有信心，尤其台股大漲後，民眾會思考如何資產配置，預期下半年一定會有資金流向房市。

謝志長表示，先前央行總裁楊金龍一句「第七波信用管制到此為主」，讓房市信心大增，這句話的背後也反映出近兩年打炒房政策奏效，也代表房市谷地正式過去了。

不過，謝志長表示，打炒房奏效後，也希望政府不要壓抑換屋族群，觀察近期房市來客量都有明顯增加，只是出手速度還是相對較慢，呼籲央行放寬第二戶貸款限制，幫助換屋族群。

談到近期台股高漲是否影響房市，謝志長認為，台股市值已經名列世界前茅，經濟數據都比預期還高，這一波台股大漲後，許多人資產都升值，尤其下半年還會發放股利，預期將有一波獲利了結潮的資金流向房市，對下半年房市相當有信心。

購地計畫方面，謝志長表示，一直都有持續計畫購地，也有觀察同業是否有釋出含建照的土地，只是實在不多，加上地價也沒有下來，而政府較少針對土地政策打壓，這也讓產業變成「三明治」，也就是售價上不去、成本卻上來，所以公司有想購地，只是現階段不符合投報率。

展望未來，謝志長表示，達麗持續掌握全台各地發展 ，今年目標只有兩個，跟著產業、交通TOD發展走，而產品定位以自住、換屋為主，要讓年輕人買得起精緻好宅。

達麗16日召開股東會，由董事長謝志長主持。記者朱曼寧／攝影