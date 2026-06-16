潘思亮：高端商務消費成長有利晶華、海外布局鎖定美國

晶華國際酒店集團21日召開股東會，董事長潘思亮表示，儘管未來台北將有多家國際級飯店陸續開幕，但看好高端消費市場持續成長，加上國際商務旅客回流力道強勁，對晶華集團發展反而有利。他強調，今年台北晶華平均房價已較去年成長約一成，商務客需求持續熱絡，今年訂房狀況很好，目前商務市場需求價量、齊揚。

針對市場關注的台北信義計畫區將迎來多家高端飯店加入戰局，潘思亮認為，市場不必過度擔心供給增加帶來的衝擊。

他指出，國際級城市的飯店競爭往往屬於區域型市場，例如香港中環與九龍雖同屬一個城市，但因區域定位不同，各自擁有獨立客群與市場特色。台北也有類似情況，信義計畫區、中山區及大稻埕等區域各具特色，能吸引不同類型旅客。

「信義區有四家高檔飯店要開，就讓他們去忙吧。」潘思亮表示，台北正朝向國際金融與商務中心發展，市場容量足以消化新增供給，競爭反而有助於提升整體城市能見度與房價水準。

他進一步指出，近年全球地緣政治風險升高，台灣相對安全穩定，加上高端商務與觀光需求持續增加，讓飯店業具備調升房價的條件。今年晶華平均房價已成長約10%，新增高端飯店加入市場後，整體高端旅宿價格帶仍有進一步向上空間。

潘思亮觀察，今年來台商務旅客出現明顯變化，不僅人數增加，旅客層級與消費能力也較過去提升。

「不論是人數、位階還是預算，都和過去不太一樣。」他表示，許多企業來台考察與投資的時間拉長，高階主管來訪頻率增加，相關接待規模也明顯提升。除了住宿需求外，高端餐飲、精品消費及採購活動同步受惠，形成完整的高端消費生態圈，為晶華帶來更多競爭優勢。

除了本業營運持續成長外，市場關注晶華出售麗晶酒店品牌股權的進度。潘思亮表示，晶華原持有麗晶酒店49%股權，今年第一季已完成出售13%持股給IHG，認列處分利益3.28億元。

依照雙方協議，IHG將於2027年1月31日再收購12%股權，兩階段交易總金額約12億元，完成後晶華持股將由原本49%降至24%。

在自有品牌布局方面，晶華集團持續擴大營運版圖。潘思亮表示，旗下捷絲旅台北中山館已於近期正式開幕，成為集團在台北市區布局的重要新據點。

展望未來，晶華將持續深化國內市場發展。集團與東森集團合作開發的「林口晶英酒店」預計於明年年中開幕；此外，晶華也將在林口投資設立全新捷絲旅據點，同樣預計於明年年中投入營運，兩案皆採委託管理模式經營，可望進一步擴大集團在北台灣的市場版圖。

至於海外布局方面，潘思亮指出，出售麗晶酒店部分股權後，集團將擁有更充裕的資金運用空間，未來將積極尋求海外高端飯店投資與併購機會。目前已有多個潛在標的進入評估階段，主要鎖定美國市場，預計未來一至兩個月內可望有更明確的進展。

潘思亮表示，相較其他市場，美國飯店資產具備較佳的投資報酬率與成長潛力，因此將成為晶華下一階段海外布局的重要方向。透過資產投資、品牌管理及國際合作等多元策略，持續強化集團在全球高端飯店市場的競爭力。