下一波房市熱區在哪？李同榮點全台12大重劃區

台灣房市歷經多年高速成長後，市場逐步進入「總量趨緩、區域分化」的新階段，針對如何為下一波房市布局，房市趨勢專家李同榮表示，未來十年台灣房市最重要的三條投資主軸將是高科技產業廊道、鐵軌道經濟特區以及都市更新與新興重劃區。

李同榮指出，台灣房市在AI產業崛起、科技廊道成形、高鐵軌道經濟持續擴張的帶動下，最具潛力的房市熱區，將集中在具有產業聚落、高科技就業人口與重大公共建設加持的重劃區。

若以未來十年發展潛力觀察，全台最值得關注的12大重劃區，可視為下一波房市布局的重要指標，這12大重劃區北台灣上，分別是北士科、社子島開發計劃、新莊副都心、新店央北重劃區、桃園青埔高鐵特區、桃園航空城開發計畫。

中南部則是台中水湳經貿園區、台中烏日高鐵特區、台南東區平實重劃區、台南歸仁高鐵特區、高雄大學特區、高雄亞灣特區。

李同榮指出，過去房市靠土地重劃與人口紅利推升房價，但未來房市成長動能將來自5大優勢，包括科技產業聚落、高鐵與捷運軌道建設、大型公共建設投資、高所得就業人口移入、商辦與商業機能成形。

李同榮表示，觀察上述的12大重劃區可以發現一個共同特徵，「科技廊道決定就業人口」「軌道經濟決定人口流量」。未來房市不再是「有重劃就會漲」，而是「有產業、有交通、有人口、有商業機能」的區域才具有長期增值能力。從北士科、新莊副都心、青埔高鐵、水湳經貿園區，到沙崙智慧城與高雄亞灣區，這些區域已逐漸串連成台灣未來十年的科技經濟軸線。

資料來源／吉家網

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