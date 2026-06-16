暑假還沒到票券先熱賣！momo 618集結逾6,000件旅遊美食票券搶商機

暑假還沒正式開始，旅遊與餐飲票券買氣已提前升溫。富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，近一個月旅遊票券銷售業績呈雙位數成長，韓國行程與自由行買氣翻倍；餐飲票券也同步走強，吃到飽占整體餐券業績約三成，連鎖速食年增逾二成。面對出遊與聚餐成本上升，消費者正從臨時購買轉向提前預購，透過票券為暑假行程與日常外食先鎖定優惠。

看準暑假出遊與聚餐需求，momo於《瘋GOAL 618年中慶》推出「618夏日瘋搶購」，集結逾6,000件旅遊、美食票券商品，祭出指定票券最低3折起，並搭配抽獎、mo點回饋，積極促銷。

暑假是親子旅遊需求最集中的檔期，momo觀察，今年暑期旅遊票券買氣從早鳥預購階段即開始升溫。夏日煙火節、水陸樂園、玩水度假等「期間限定體驗」，成為刺激購買的關鍵誘因；結合親子房型、自然景點與主題樂園的度假型飯店，也成為家庭客群規劃暑假行程的熱門選擇。

出國旅遊進入「高價常態」，然而需求不減反升。momo近一個月數據顯示，國外自由行占整體旅遊業績逾五成，其中韓國行程因飛行時間短、景點多元、行程彈性高，加上整體CP值具吸引力，年成長率超過100%，成為今年暑假前最受矚目的海外旅遊亮點。

除了旅遊票券，餐飲票券也成為618期間消費者精打細算的熱門選項。momo觀察，吃到飽品類占整體餐券業績約三成，多樣化菜色與適合多人聚餐的特性，讓吃到飽在家庭聚會、朋友聚餐與公司聚餐場景中持續受歡迎。