華紙股東會／紙業搶進光電材料領域！今年放量出貨、鎖定高毛利市場

華紙（1905）16日召開股東會，董事長黃鯤雄表示，自去年宣示推動「林、漿、紙」三大事業轉型以來，成效已逐步顯現。其中，紙業跨入光電材料領域，主要應用於LCD、LED等光電產業，今年產品已開始放量，未來可望持續貢獻營收，公司也將朝高附加價值方向發展。

黃鯤雄表示，華紙近年積極推動轉型，森林事業朝碳管理發展，布局碳足跡、循環經濟等長期商機；造漿事業則從傳統紙漿延伸至漿塑材料及纖維應用，並進一步跨入紡織領域；紙業則運用材料的高耐熱、高穩定性及低介電特性，切入食安包裝、供應鏈物流標籤，以及光電材料等高技術市場。

其中，紙業跨入光電領域歷經長時間研發，目前主要應用於LCD、LED等產品。黃鯤雄指出，相關材料對靜電值、潔淨度要求極高，因此具相當技術門檻，華紙投入大量人力、物力與研發資源，並長期送樣至日本、韓國客戶進行認證，累積多年才逐步取得成果。

總經理陳瑞和進一步表示，過去全球能供應此類光電材料的廠商相當少，華紙近年最大的突破，在於已能自行生產光學用途的關鍵材料，掌握核心原料，不再完全仰賴外購，也讓產品品質與穩定性提升，順利通過客戶驗證。

他指出，去年產品仍處於小量驗證階段，今年則已開始明顯放量出貨，目前全球主要大型面板廠已有客戶導入。

不過，陳瑞和也坦言，由於全球面板產能規模相對固定，光電材料市場本身存在天花板，即使公司持續提高滲透率，未來營收占比仍有限，目前約占營收3%，中長期希望提升至約5%。

他表示，光電材料具備高毛利、高技術門檻特性，毛利率較傳統紙品高出數倍，更重要的是能累積特殊材料研發能力，未來可望延伸至食品包材、綠色材料等更多高附加價值應用，帶動產品升級。

陳瑞和指出，華紙近年也逐步從上游材料供應跨足下游應用。目前公司研發資源主要集中於特殊材料、防水防油等阻隔材料及紡織相關領域，每年研發投入約1億至2億元。

他表示，傳統文化用紙市場持續萎縮已是不爭事實，相較其他工業材料，文化用紙更容易受到數位化取代，因此公司轉型方向就是從過去的「讀的紙」，轉向「用的紙」，朝特殊用途、高附加價值產品發展。

此外，華紙也積極布局特殊標籤紙市場，目前海外客戶占比已逾五成，其中歐洲市場占海外客戶約八成，產品主要應用於高價商品物流識別、防偽標籤及智慧供應鏈管理等領域。隨著物流產業朝自動化、無人化發展，市場對高精度標籤材料需求持續提升，也成為公司未來重要的成長機會。

展望下半年，陳瑞和表示，目前沒有看到特別有利的因素，但也沒有更差的變數，加上去年下半年基期較低，預期今年同期表現可望優於去年。他也透露，受原物料成本上漲影響，5月紙芯管（Coreboard）價格已調漲約5%，累計今年以來漲幅約15%，主因是澱粉價格幾乎翻倍，「成本漲太多，一定要漲」，公司必須適度反映成本壓力。