華紙股東會／轉型布局開花 打入日韓面板供應鏈、光電新材料啟動放量

華紙（1905）16日召開股東會，董事長黃鯤雄表示，公司近年加速轉型，從傳統造紙跨向高附加價值材料領域，其中投入逾10年開發的光電用玻璃襯紙已正式進入量產階段，今年有望進一步放量。總經理陳瑞和透露，該產品目前營收占比約2%至3%，長期目標上看5%，由於毛利率較傳統紙品高出數倍，有助優化產品結構。

黃鯤雄指出，公司目前已成為全球第二家切入特定光電用紙市場的業者，主要供應日本、韓國面板產業鏈。由於光電產業技術門檻極高，產品必須達到100%無雜質、不掉屑，避免靜電與污染問題，公司已投入上億元資金及大量研發人力，並歷經長達10年開發，從低階產品逐步升級至高階應用。

陳瑞和表示，光學用玻璃襯紙過去全球合格供應商極少，公司近年除了提升品質管理能力，也強化外購原料控管，並透過自製光學用紙漿料，成功突破技術瓶頸。目前產品已從試產進入放量階段，今年1月、3月及5月均已安排生產，且品質已趨於穩定，產品開始正式出貨至客戶端。

他指出，目前主要客戶仍以日本、韓國為主，全球大型客戶約4家。由於面板產業整體市場規模有限，即使未來滲透率持續提高，光電材料營收占比短期仍難達一成以上，但因屬高毛利產品，獲利貢獻將明顯優於傳統紙品，對提升整體產品結構具有重要意義。

除光電材料外，華紙近年也積極推動纖維材料高值化。目前海外客戶營收占比已超過五成，其中約八成集中歐洲市場。公司開發的特殊紙主要應用於高階物流標籤及精品識別領域，包括名酒、精品包款、高級腕錶等高價值商品。

黃鯤雄表示，隨著歐洲物流業朝自動化與無人工廠發展，標籤紙規格要求持續提高，例如紙材必須能被特定頻率雷射穿透，供電子設備精準辨識。華紙目前也持續與歐洲標準制定單位合作，確保產品符合國際規範。

華紙表示，近年研發資源主要投入特殊材料、紡織材料及阻隔材等三大領域，每年研發費用約2億至3億元，占營收約1.5%。公司正逐步由傳統文化用紙轉向功能性材料市場，因電子化趨勢使文化用紙需求持續萎縮，轉型已成產業必然方向。

在產品價格方面，陳瑞和透露，工業用紙芯管（Core Board）6月將再調漲5%，加計前幾波漲幅，今年以來累計漲幅已達15%，主因原料澱粉價格大幅上漲，加上工業生產需求穩定支撐。展望下半年，公司預估市場維持中性，看法「不會大好，但也不會太差」。