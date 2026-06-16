晶華董座潘思亮：國內經濟M型化 股市帶動高端消費

晶華今日舉行股東會，通過配發現金股利10.749元。外界預估今年經濟成長率近10%，但董事長潘思亮表示，台灣在高科技與AI的發展領先，國內民間消費有受到股市正面影響帶動，但是相較於出口表現，成長還是比較緩慢，國內經濟屬於M型的成長，而股市帶動的高端消費，對於晶華的住房、餐飲與精品是相對有利。

晶華2025年營收69.9億元，稅後淨利14.55億元，年增8.13%，其中客房收入成長10.05%、餐飲營收成長7.04%，都繳出亮麗成績單。

主計總處公布5月CPI（消費者物價指數）年增率突破2%達到2.2%，加上餐飲成本也不斷增加，潘思亮表示，事實上原物料價格上漲遠超過CPI，但還是要透過經營面來因應，也盡可能的選擇本土優質食材。

但潘思亮表示，國內缺工還是相當嚴重，但政府也積極開發移工，但是缺工是各行各業普遍的情形，並非只有觀光業，因此需要政策大幅鬆綁才能提升產業競爭力。

對於未來布局，潘思亮表示，捷絲旅台北中山館6月開幕，籌備中的林口晶英酒店、捷絲旅新北林口館以及大阪心齋橋二館也計劃在2027年陸續開幕，屆時集團總飯店數將來到18家，總房間數將突破2800間，擴張的營運版圖將持續為業績成長注入動能，「有好的地點與業主都會考慮，展店不會停止。」

潘思亮表示，明年還增加不少據點，加上麗晶股權處分，因此財務表現一定會更好，而台北市信義區未來將會增加不少高端飯店，成為一級戰區，他則認為，信義區是金融中心，容納量沒有問題，也可以把整個市場價位拉高，而晶華的地點具有差異化，可以遠離一級戰區，但是又能享受到房價提高的優點。

對於處分麗晶股權換回的現金，潘思亮則透露，目前進行收購飯店的評估中，地點會選在美國大城市，主要是美國商用地產的價格合理，投資回報率比較好，但還沒有細節，如果順利的話，會在1~2個月公布。