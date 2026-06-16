晶華股東會／董座為潘思亮看好今年營運成長、展店及餐飲獲獎三箭齊發

晶華國際酒店集團21日召開股東常會，展望2026年，董事長為潘思亮認為今年營運仍將維持強勁成長動能；對於台北晶華飯店的BOT案有信心能完成續約；捷絲旅品牌將持續擴張，捷絲旅台北中山館預計今年6月正式開幕，明年還會有據點開募，為集團增添新成長引擎。

晶華今日股東會通過配發現金股利10.7496元。在品牌拓展方面，董事會已通過捷絲旅品牌最新租賃開發案，捷絲旅台北中山館預計今年6月正式開幕。除此之外，集團積極籌備中的林口晶英酒店、捷絲旅新北林口館，以及日本大阪心齋橋二館，也預計於2027年陸續加入營運行列。

隨著新據點陸續開幕，晶華集團旗下飯店總數將提升至18家，客房總數突破2,800間，進一步擴大國內外營運版圖，持續挹注未來成長動能。

面對全球經濟局勢變化、美國關稅政策及地緣政治等外部不確定因素，晶華表示，將持續依市場變化彈性調整營運策略，並透過整合集團資源降低外部環境衝擊。

晶華飯店除台北晶華酒店持續推動客房與商務樓層升級改裝外，旗下粵菜餐廳「晶華軒」日前更獲選亞洲五十大餐廳延伸榜（Asia's 50 Best Restaurants Extended List），成為台灣唯一入榜中餐廳；此外，捷絲旅品牌也將持續擴大版圖。

晶華表示，台北晶華酒店近年持續推動硬體升級，包括客房、商務樓層以及宴會會議空間導入5G整合創新應用等改裝工程，相關效益已逐步顯現。透過服務品質提升及產品優化，帶動房價與宴會桌價同步成長，進一步推升營收與獲利表現，創造更高營運產值。

餐飲事業方面，晶華持續深化高端餐飲布局。主廚團隊透過食安實驗室強化食品安全管理，並結合當季特色食材提升顧客用餐體驗。延續去年成功創造話題的國際名店快閃策略，2026年將持續邀請世界知名餐廳主廚來台客座，並引進國際潮流甜點品牌，為餐飲事業注入新話題與新商機。

其中，位於台北晶華酒店三樓的粵菜餐廳「晶華軒」，日前成功入選亞洲五十大餐廳延伸榜，成為全台唯一上榜中餐廳。晶華表示，未來將持續提升餐飲品質與國際能見度，實踐「把台灣最好的帶給世界、把世界最好的帶進台灣」的品牌理念。

在人力資源方面，集團持續推動留才及人才培育計畫，並積極參與主管機關舉辦的徵才與人才媒合活動，以擴充服務量能。同時加速導入智慧服務與數位科技應用，透過科技提升營運效率與顧客體驗，降低人力依賴程度，打造兼具永續發展與創新競爭力的觀光服務集團。

晶華國際酒店集團21日召開股東常會，展望2026年，董事長為潘思亮認為今年營運仍將維持強勁成長動能。黃淑惠攝