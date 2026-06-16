嘉義市老屋延壽補助 修繕最高可領960萬元申請期曝

全台房市邁入「老宅時代」，根據內政部最新統計，今年第一季全國住宅平均成交屋齡達32.17年，創下歷史新高，其中嘉義市平均成交屋齡高達37.97年，名列全國前段班。因應人屋雙老趨勢，嘉義市政府配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，預計最快7月底公告受理申請，總補助經費達5747萬6,000元。

市府都發處說，行政院3月核定內政部「老宅延壽機能復新計畫」，針對全國屋齡達30年以上的4至6樓公寓，或6樓以下的透天住宅，提供修繕補助，今年中央分配補助嘉義市5175萬元，市府自籌572萬6000元，總補助經費為5747萬6,000元。採公告開放受理期間截止後統一審查，並依優先核定原則排序補助順位，若排序順位相同且超過補助額度，採公開抽籤方式擇定。

補助對象為合法建築物，須先依「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法」辦理結構安全評估。各項修繕費用最多可補助65%，須有共用或室外修繕項目，才能搭配專有或室內補助。室外補助項目涵蓋建築物外牆修繕、屋頂及隔熱、外掛式空調及無障礙設施等；私人室內部分則採加選方式提供管線修繕更新、居家無障礙環境修繕等項目。

另，公寓公共空間修繕項目每棟最高補助960萬元，室內修繕項目每戶最高補助30萬元；透天住宅室外修繕項目每棟最高補助330萬元，室內修繕項目每戶最高補助30萬元，可大幅降低民眾修繕負擔，符合條件的公寓或透天住戶待計畫公告實施後可來申請，以增進居家環境機能、提高生活便利性與舒適性。

都發處表示，中央115年度「老宅延壽機能復新計畫」補助經費正辦理市府追加預算程序，預計最快7月底受理申請。且為提升市民服務品質，市府將委外成立地方服務團，於第一線協助民眾進行先期專業諮詢、並協助檢核申請書件、施工查核與專案管理等相關作業，期能透過專業輔導協助，落實老舊建築之機能復新目標。