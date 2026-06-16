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經部砸26億 補助整車外銷

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

經濟部產業發展署昨（15）日啟動「先進節能車輛國際拓展計畫」，預計投入26.4億元，透過專案補助模式，鼓勵國內整車廠發揮「以大帶小」領頭羊角色，帶領汽車零組件供應商「轉守為攻」，積極擴大海外市場布局，搶占全球商機。

美國市場長期占我國汽車零組件出口比重達47%，現有汽車零組件輸美稅率調降至15%，受關稅政策影響產值估計超過500億元。產發署表示，為協助產業把握關稅優化契機，將提供實質經費，支持國內整車廠投入自主研發，或爭取國際品牌車廠授權，在台進行代工、設計製造，開拓多元市場。

計畫補助標的精準鎖定先進節能車款，包含小客車、小客貨車、小貨車，以及全地形車（ATV）與多功能地形車（UTV）；適用範圍涵蓋國際母廠授權在台開發、車廠自主研發之車輛，明確要求每案至少須有一車款成功實現外銷。

計畫更設下兩大硬性目標：廠商須在2028年底前取得外銷訂單，在結案前須取得目標銷售國的當地法規認證，確保計畫具備實質外銷與市場拓展效益。

產發署副署長鄒宇新說明，對單一提案未硬性劃定補助金額上限，採政府與企業各半原則，即業者須自付50%經費。此外為落實產業鏈共同升級，針對政府補助款，硬性規定須有至少50%資源分配給國內零組件供應商，發揮「以大帶小」，拉抬國內上下游供應鏈一同參與。

「先進節能車輛國際拓展計畫」即日起開放受理申請，截止日期為8月31日。產發署強調，總經費約26.4億元，後續將視計畫推動狀況、產業申請熱度與經費使用效益，滾動式調整與評估。

產發署指出，在現有汽車零組件輸美稅率調降至15%的優勢下，可望讓汽車零組件業者「轉守為攻」，爭取海外車輛零組件市場。

關稅 輸美 稅率

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