公司戰略角色 新紡愈趨重要

新紡（1419）近年在新光集團內部角色逐漸受到市場關注，關鍵之一在於去年參與新設投資公司「新昕資本」，成為新光家族近年整合新光三越股權的重要投資平台，也讓市場重新檢視新紡在集團的戰略角色。

根據經濟部商工登記資料，新昕資本成立於2025年3月，初始實收資本額僅500萬元，同年5月大幅增資至25.02億元。新光合成纖維持股約43%，新紡持股約25%，其餘股權則由家族成員相關投資公司持有。主要投資策略以設立在台灣或營運主體在台灣的公司，對象投資產業包括百貨零售通路、電子、半導體、新興數位科技等。

新昕資本受市場關注，主因去年5月日本三越伊勢丹釋出新光三越21.5%股權，就是由新光三越董事長吳東昇主導的新昕（4406）資本斥資逾百億元接手，新昕資本取代日方成為新光三越最大股東。

表面上看是日方股東持股調整，但市場普遍認為，背後牽動新光家族第二代成員之間對新光三越經營主導權的重新布局。由於新光三越長期被視為新光集團最核心資產之一，加上近年新光家族內部對集團金融及零售版圖主導權持續調整，新光三越股權結構變化也是家族內部角力的重要戰場。

在此背景下，新紡持有新昕資本約四分之一股權，如今吳東進暌違近八年重新回到新紡董事會，也讓外界更加關注，新紡未來在新光家族整體資產與投資布局中的角色是否將進一步提升。