吳東進重返新紡董事會 可望協助轉型、推進資產活化

新光大哥吳東進重返新紡（1419）董事會。新紡昨（15）日公告，吳東進出任財團法人吳東進基金會法人董事代表人，時隔近八年重返新紡董事會；新紡並公告7月底將召開股東臨時會修訂章程。市場關注吳東進回歸，可望協助新紡轉型、推進資產活化。

2018年吳東進因法人董事改派，退出新紡董事會，這次在董事改選後，再度以吳東進基金會法人代表資格回歸董事會。新紡長期被視為新光家族老二吳東賢家族色彩較濃厚的企業，吳東賢長子吳昕恩擔任董事長，吳東進回歸第一線，引起市場關注。

值得注意的是，新紡近一年來資本活化動作頻頻。去年處分位於台北市士林區土地及建物給吳東進擔任董事長的新光醫療財團法人，交易金額40.5億元，處分利益約26億元，並於今年首季認列，推升單季稅後純益達28.05億元，每股純益（EPS）9.37元。

新紡旗下重要子公司新光資產管理今年5月也公告分割新設「新光育成」，分割營業價值約2.12億元，規劃活化不動產投資，並引進新創公司於士林布局發展，被視為新紡逐步朝資產活化、多角化經營方向調整。

對於新紡7月底將再召開股東臨時會修訂章程，新紡總經理張淑娣表示，修改章程主要是調整營業項目內容。現行章程雖已涵蓋可經營法令未限制的一般營業項目，但考量未來業務發展方向，希望將相關經營項目列示得更明確，因此決定另行召開股臨會處理。至於新光育成未來規劃，張淑娣表示，包括資產開發、新創育成基地及商辦出租等方向都在討論範圍內。