總統：打造生醫護國神山

賴清德總統昨（15）日接見亞太再生醫學學會時表示，政府將持續推動再生醫療、智慧醫療及精準醫療發展，今年隨《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》施行，再生醫療邁向制度化及法制化的嶄新時代，盼共同將生醫產業打造成下一座護國神山。

賴總統表示，再生醫療是未來全球醫療的關鍵領域，2021年政府大幅修正《生技醫藥產業發展條例》，並強化留才攬才、投資、研發及設備抵減等措施，持續推動生技產業與智慧醫療發展。他2024年上任後，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，其中推動再生醫療、智慧醫療與精準醫療，是政府持續努力方向。

賴總統說，今年更是台灣再生醫療發展的重要里程碑，隨著《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》施行，再生醫療邁向制度化與法制化的嶄新時代。

賴總統表示，從醫療技術執行、製劑研發到細胞製備，全面納入規範管理，落實分級分流的安全管理，希望在兼顧創新發展與風險控管下，讓再生醫療能蓬勃發展。

賴總統提到，強化醫療機構的資料蒐集與應用一直是學會關注的重要議題。未來政府將持續加強數位治理，並逐步深化資料蒐集、分析及應用，一起建構更安全、更具國際競爭力的再生醫療生態系。

賴總統強調，健康是基本人權，政府會持續做生醫產業最堅實的後盾，期盼與亞太再生醫學學會攜手合作，讓國人健康、讓國家更強，也讓世界擁抱台灣。