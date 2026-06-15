台中幼兒園登世界舞台 四季藝術奪全球卓越建設獎銀獎

由世界不動產聯合會(FIABCI)主辦、有「全球建築界奧斯卡」美譽的「全球卓越建設獎」(FIABCI World Prix d’Excellence Awards)，於台北時間6月12日凌晨在奧地利維也納舉行頒獎典禮。臺灣代表作品於全球競爭中脫穎而出，榮獲四金五銀佳績。

其中，台中市「仁美四季藝術幼兒園」以《四季藝術幼兒園—永續生態綠校園》一案，榮獲最佳環境文化類銀獎，讓臺灣教育理念與校園設計登上國際舞台。

四季藝術兒童教育機構創辦人唐富美表示，四季藝術創立三十年來始終相信，孩子的學習不只發生在課堂，更發生在每天所處的環境之中—「環境，就是孩子的第三位老師。」

唐富美指出，今年臺灣獲獎作品多為大型公部門場域，民間機構作品僅有兩件，四季藝術是其中之一；能與公部門代表作品一同站上國際舞台，代表臺灣教育現場的設計能量已具國際水準。

面對都市化發展，仁美校區自2020年規劃之初，便思考如何讓自然重新回到都市，也回到孩子的生活。因此，仁美校區不只是校園建築，更是一座結合生態、教育與社區共享的學習場域，讓自然成為孩子每天都能接觸、觀察與探索的學習夥伴。

占地1,110坪的仁美校區，綠覆率高達125%，導入110種、超過8,500株台灣原生植栽，原生植物比例超過七成。整體景觀依循中台灣淺山生態紋理規劃，與周邊五公里生態環境串聯，形成都市中的「生態跳島」，讓校園成為城市自然網絡的一部分。

校園中央打造長達50公尺的仿生自然溪流「仁美溪」，水源來自雨水回收系統，重現森林溪流與埤塘生態，並成功復育台灣馬口魚、蓋斑鬥魚、台灣粗首鱲、石螺、田螺等12種台灣原生淡水生物。如今，校園裡經常可見野生鳥類與昆蟲停留，孩子們也在觀察魚群、記錄昆蟲、參與淨溪探險的過程中，認識生命，學習尊重環境。

除了生態環境建置，唐富美表示，仁美校區也取得ISO 14067碳足跡驗證，並於2024年榮獲EEWH鑽石級綠建築標章認證；屋頂設置太陽能光電設備，並導入AIoT智慧能源管理系統，透過智慧照明與空調控制降低能源消耗，落實低碳校園理念。對四季藝術而言，永續不只是建築技術，更是一種教育實踐。

「這次獲獎不只是對校園設計的肯定，更是對教育理念的肯定。四季藝術一路走來，始終以一位母親的初心看待每一個孩子。當我們把自然還給孩子，孩子也會重新和土地、和世界建立最真實的連結——這正是我們最想留給下一代的禮物。」創辦人唐富美表示。

重視生活與學習空間，是四季藝術自創校以來一貫的堅持。除了仁美校區，各校區也持續將自然帶進孩子日常，讓每一個學校都有屬於自己的自然水景建置，讓生態教育在城市中持續擴散。

深耕幼教三十年，四季藝術融合義大利瑞吉歐(Reggio Emilia)方案教學與美式創客精神，以孩子為核心、以環境為教材，讓校園成為持續運作的生態系統。此次榮獲全球卓越建設獎銀獎，不僅讓世界看見臺灣在永續教育建築上的創新實力，也讓更多人看見四季藝術以環境教育回應未來的想像。

四季藝術仁美校區打造會呼吸的生態校園 讓孩子每天與魚、鳥、溪流一起生活與學習。業者提供