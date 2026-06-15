發現薇趨勢／社群時代的真實感折舊

住家附近的早餐店突然大排長龍，雖然平時也不是門可羅雀，但店員說要等一個小時才有位子，也是讓我吃驚不已，後來一問，才知道最近有網紅到店內拍短影音打卡，當地方早餐店被冠上「台北必去早餐店」與「巷弄隱藏版」時，命運就開始改變。人潮來了，排隊來了，磁磚、塑膠椅、手寫價目表忽然變成一種特殊風格。只是，當一個地方開始被當成風格消費，它還能不能維持原來的生活節奏？

最近法國《世界報》有篇觀察指出，年輕人開始追逐老派小酒吧、傳統餐館、工業風裝潢，購買CD與黑膠，比起手機拍照更喜歡數位相機帶來的「真實感」。有趣的是矛盾也在這裡，一旦這些「懷舊風味」被拍成影片、被瘋傳，似乎就開始失去原本未加工的風味。

放回台灣，這個現象一點也不陌生。老市場、早餐店、熱炒、冰果室、台鐵便當、老旅社、傳統理髮廳，都是某種「真實感保留地」。它們迷人的地方不是因為設計，而是因為沒有設計：招牌是真的用了很多年，磁磚是真的被時間磨出痕跡，服務不是品牌話術，而是老闆和熟客累積的默契。

所謂真實感，不是被設計出來的，而是被時間磨出來的。老店讓人覺得有味道，不只在於舊招牌、鐵椅、手寫菜單，而在於它原本服務一群固定的人，維持一種不急著討好外人的節奏。

但社群平台擅長把這種節奏轉譯成標籤。它把「附近的人每天吃」變成「值得特地去吃」；把「老闆沒有設計」變成「復古美學」；把「地方生活」變成「可分享的體驗」。一旦轉譯完成，老店就從生活設施變成消費目的地，也從服務社區的人，變成服務慕名而來的人。

這就是社群時代的「真實感折舊」。真實感一開始是一種資產，讓老店從連鎖品牌與精緻咖啡廳中脫穎而出。可是，它一旦被大量觀看、複製與命名，就開始被消耗。愈多人尋找原汁原味，原汁原味愈容易被改造成方便外人理解的樣子。

最微妙的是老顧客與新顧客之間的差異。對熟客來說，那是一間每天都能去的店；對新客來說，那是一個周末目的地。前者需要的是日常，後者需要的是體驗。當日常被體驗化，最先感到陌生的，往往是原本生活在那裡的人。

被社群看見未必是壞事。對很多老店來說，流量可能是續命的機會，帶來新客、媒體曝光或宅配訂單，也可能開啟讓下一代接班的契機。問題不是該不該被看見，而是被看見後，店家是否只能朝一種方向改變：更好拍、更好排隊、更好被推薦，也更不像原本服務地方生活的店。

從商業角度看，真實感正在成為新的消費資產。過去品牌追求標準化、乾淨與可複製；現在消費者反而想要不標準、不完美、有時間痕跡的地方。但真實感最有價值之處，往往在於它不是為了市場而存在。一旦業者開始刻意生產真實感，它就容易變成另一種裝潢語言。

老店最珍貴的地方，不是它看起來很舊，而是它還活在某些人的日常裡。當我們把它拍下來、推薦出去、變成周末行程之前，也許該先問一句：這個地方被更多人看見之後，還能不能繼續服務那些原本生活在這裡的人？