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企業家大小事／辜仲諒抓到「信天翁」 展現精準執行力

經濟日報／ 任珮云
中信金控大股東辜仲諒5月下旬於東華高爾夫球場擊出「信天翁」。讀者／提供
中信金控大股東辜仲諒5月下旬於東華高爾夫球場擊出「信天翁」。讀者／提供

金融圈近期熱門話題之一，莫過於中信金控（2891）股價一路長紅，日前更曾一舉站上70元大關。中信金控大股東辜仲諒近期事業、球場各擅勝場，尤其在高爾夫球場上的亮眼表現，意外成為企業圈私下熱議話題，與他一同球敘的企業友人笑稱，「辜董最近打球神乎其技，如果不是要顧棒球，根本就可以去打PGA。」

同組球友透露，辜仲諒5月下旬於南峰高爾夫球場展現火燙手感，全場抓下一鷹五鳥，尤其後九洞更打出僅僅29桿的驚人成績，最終以低於標準桿四桿、總桿數68桿打完比賽。由於當天表現亮眼，辜仲諒心情大好，也包了一個大紅包給桿弟分享喜悅。

原以為這樣的表現已經夠精彩，沒想到隔一周後，辜仲諒在東華高爾夫球場再度展現完美神技，同場球友鉅細靡遺的敘述，在標準桿五桿、全長515碼的第八洞，開球擊出316碼，第二桿剩199碼，辜仲諒拿出5號鐵桿一擊直接進洞，打出低於標準桿三桿「信天翁」（Albatross），依據高爾夫世界雜誌（Golf World）報導，職業球員擊出一般稱為「雙鷹」的「信天翁」機率約為600萬分之一。辜仲諒最後繳出低於標準桿六桿、總桿數66桿的好成績，令球友目瞪口呆直呼：「這已經不是企業家球敘，根本是職業比賽。」

辜仲諒運動細胞遺傳自父親辜濓松，辜濓松長年支持台灣高爾夫運動發展，曾於1958年擔任高球國手，代表台灣參加第一屆業餘艾森豪盃錦標賽。辜仲諒高爾夫球技精湛聞名台灣政商界，於球敘抓下小鳥（Birdie）、老鷹（Eagle）屢見不鮮，最高紀錄曾在2020年一年之內打了22隻老鷹，好友王文祥和其他隊友還特別送他一幅巨幅老鷹的油畫，紀念這項壯舉。2023年亦曾於東華高爾夫球場擊出一桿進洞（Hole In One），加上今年極度罕見的信天翁，可謂所有高爾夫球友夢想的目標都已達成。

辜仲諒不僅愛打高爾夫，也熱愛棒球運動，長期出錢出力投入台灣、乃至於國際棒球發展。身兼亞洲棒球總會（BFA）會長、世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長的他，日前率領亞洲各國棒球協會會長齊聚菲律賓，定調亞洲棒球發展方向，返國後更馬不停蹄關心中信兄弟棒球隊表現，於5月29日特別現身台北大巨蛋，向教練、球員精神喊話，鼓舞全隊士氣。

從亞洲棒球發展到國內棒球事務，甚至近來傳出入主台泥（1101）成為大股東，辜仲諒皆展現高度熱忱，事業與棒球發展之於他，猶如人生兩條並行的賽道，不僅在公益事業上繳出亮眼成績單，深耕多年的亞洲棒球亦是遍地開花，可謂雙喜臨門。

辜仲諒 中信金控

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