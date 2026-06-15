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大樓公寓價差擴大 近一年台北市公寓買盤占比衝上三成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近五年北市公寓的交易量占比變化，由25.9%上升至29.7%，增加3.8個百分點；同時，電梯大樓與公寓每坪價差亦從18.8萬元拉大至24.4萬元。永慶房產集團提供
永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近五年北市公寓的交易量占比變化，由25.9%上升至29.7%，增加3.8個百分點；同時，電梯大樓與公寓每坪價差亦從18.8萬元拉大至24.4萬元。永慶房產集團提供

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近五年北市公寓的交易量占比變化，由25.9%上升至29.7%，增加3.8個百分點；同時，電梯大樓與公寓每坪價差亦從18.8萬元拉大至24.4萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，公寓占比提升的原因，除了大樓與公寓價差拉大，老公寓具備高坪效、成熟地段機能與潛在的都更增值效益，均是牽動購屋族選擇公寓的關鍵。

陳金萍表示，電梯大樓具備物業管理、免爬樓梯與豐富公共設施等優勢，被視為高齡化社會的居住首選。然而，現代新大樓建案公設比普遍超過30%，使實際居住空間嚴重縮水。

相較之下，陳金萍指出，公寓具備「高坪效、地段佳、土地持分大」三大優勢，不僅坪數實在、多坐落於成熟核心路段，生活機能與學區條件優異，更因老舊公寓土地持分大，在都更危老政策積極推動下極具資產增值潛力，持續吸引自住與置產買方。

進一步觀察各行政區的公寓交易量占比變化，南港與文山區成長最為強勁；南港區公寓占比從五年前的16.6%飆升至31.7%，增加15.1個百分點。

陳金萍說明，該區隨「東區門戶計畫」持續推進，新成屋與電梯大樓單價快速墊高，大樓與公寓的每坪價差從10.6萬元擴大至25.1萬元，致使剛性需求買方轉向價格相對親民的公寓，帶動占比翻倍成長。

至於占比增幅居次的文山區，陳金萍分析，以綠意居住環境與優質文教區著稱的文山區，近年受惠於捷運題材，區域補漲動能強勁。

陳金萍指出，北市文山區以重視學區與居住機能的自住客、首購族為主力，在區域內新大樓供給有限且公設比高的情況下，地段好、生活圈成熟且室內空間充足的老公寓，相當受年輕家庭青睞。

公寓 北市

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