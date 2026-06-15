台北中山區城市蛻變加速 6000坪城市再生、民生汐止線題材引爆置產熱

中山區，正迎來一波城市再生浪潮。多個大規模危老都更案陸續啟動，市中心逾6,000坪精華地塊重新規劃，複合商場、醫養照護、文創展演等機能即將進駐。捷運民生汐止線持續推進、北美館2.0擴建帶動藝文能量躍升，中山區蛻變腳步加速，成為台北市下一個十年深具居住吸引力的核心城區。

中山區坐擁花博、新生、美術三大公園，綠地加總逾40公頃，遠超大安森林公園的26公頃，形成市中心連續綠廊。晨跑、野餐、藝文展演、親子休憩，四季皆有不同風景，為居民提供難得的自然生活品質。

信義代銷攜手陞家建設，推出中山區全新個案「陞家松博」。完整購地開發、零地主合建戶，產權單純透明，主打16坪2房~31坪3房精緻格局，預計七月正式公開。

「陞家松博」地處松江路生活圈靜謐巷弄，鬧中取靜，採光通風優越。捷運行天宮站步行約750米，串聯信義、南京復興等商業核心；車行約500公尺上國道一號，北上南下城際移動輕鬆自在；鄰近松山機場，直飛東京、首爾、香港等亞洲城市，為頻繁往返商務人士提供得天獨厚的出行優勢。

「陞家松博」全棟採用6+8A+6mm複層玻璃，內含Low-E鍍膜與光盾鍍膜，為北台灣首棟全棟導入光盾玻璃的建案。位於松山機場航道下方，無需開窗即可隔絕噪音、阻隔熱輻射、利用自然光可有效降低空氣中懸浮微粒達到有消毒抑菌功效，打造健康舒適的居住環境，建商已為住戶完善考量。

接待會館｜台北市中山區德惠街189號

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