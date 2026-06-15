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中嘉寬頻啟動「社區網路都更」 助力社區AI時代數位基建

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全台最大寬頻與有線電視多系統經營業者(MSO)中嘉寬頻15日宣布7月1日起啟動「社區網路都更」，推出全新的「家庭網路顧問—免費到府健檢服務」及「社區電信管線整束服務」，不限中嘉寬頻用戶、開放所有民眾與社區申請，由專業團隊到府檢測並找出網路卡頓原因、提供改善建議；還能提供社區整理電信管線與網路線路配置，打造更整潔、穩定的網路環境，提供全社區升級光纖的網路建置規劃，從基礎光纖線路到社區數位治理一次到位。

中嘉寬頻指出，以「AI數位生活服務整合者」為目標，持續拓展全光網路涵蓋範圍，在新經營區提供100%全新線路之高規格戶戶光纖到府服務，服務版圖從家戶延伸至社區場域。今年初起攜手「窩福智慧物業管理平台」推出整合網路、設備及管理服務的「智慧社區一站式解決方案」，持續優化社區與家戶的網路體驗。

中嘉寬頻指出，許多消費者家中雖已安裝寬頻網路及WiFi分享器，仍經常面臨網路品質不佳的困擾，且多數消費者往往難以自行判斷問題根源，究竟是家中寬頻速率不足、數據機或分享器老舊、設備擺放位置不佳，還是受到家中格局、牆面阻隔等因素影響，即使有意改善，也不知道該從何著手，中嘉寬頻洞察消費者對於家庭網路優化的需求，7月1日起推出全新「家庭網路顧問—免費到府健檢服務」，專業團隊親自到府了解家戶網路使用情境與實際困擾點，透過完整且專業的檢測流程，協助找出影響網路品質的關鍵因素，包含上下行速率表現、PING值、抖動值；同步檢視訊號干擾及RSSI值狀況，判讀圖形數據狀況及數值表現，並產出一份完整的專屬診斷報告書，消費者不僅能清楚掌握家中網路卡噸的根源問題，更能依據專業建議「對症下藥」排解問題，無論是調整設備擺放位置、優化Wi-Fi覆蓋範圍或提升網速，打造穩定、順暢且安心的家庭數位生活體驗。

另外，許多傳統老舊社區大樓長期面臨電信箱空間雜亂、線路老舊及箱體無法正常關閉的問題，影響網路速度與連線穩定性，中嘉寬頻推出「社區電信管線整束服務」，免費提供社區垂直電信管線檢查與整束，將老舊無法正常關閉的電信箱，交由專業團隊進行纜線垂直及水平整束固定、廢棄線材整理及清除等服務，全面提升電信箱空間利用與散熱效能，強化整體網路連線穩定度。

中嘉

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