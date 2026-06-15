台股熱錢轉進豪宅市場了？天龍國這些高價預售案買氣不墜

房市景氣低迷，但台北市豪宅市場卻展現驚人韌性，尤其台股表現出色，帶動豪宅買氣升溫。據最新實價登錄統計，今年前五月台北市總價7,000萬元以上住宅交易114筆，與去年同期115筆幾乎持平，僅微幅減少0.9%；反觀3500萬元以下產品同期交易量大減53.9%，3,500萬至7,000萬元區間也衰退23%，成為「高價宅穩、中低價宅萎縮」的特殊現象。

591新建案組長林哲緯指出，豪宅客群性質特殊，且因銀彈雄厚甚少仰賴房貸，受央行這波信用管制衝擊較小，再加上前一波台股大漲，不少企業主或高資產族在台股獲利了結後，積極尋找資金停泊，而具備稀缺性與保值性的高總價住宅，反成為這波市場寒冬下的贏家。

觀察今年前五月台北市豪宅市場交易突出的指標個案，在輝達效應下，北士科新案均表現不錯，包括「樺輝詠鑄」成交13筆，「遠雄泱玥」成交7筆。林哲緯指出，北士科近年受到輝達（NVIDIA）總部設點議題帶動，區域話題性與未來發展潛力受到高資產族群青睞，買方除部分科技業族群外，仍以北市傳統高資產客群為主。

另外，除了建商本身品牌號召力強之外，區域條件及社區規劃是否足夠「精品化」，更是一大關鍵，像是大安區「德運安和」因地段佳、規劃設計到位，共成交16筆，成為上半年度北市豪宅市場成交王；華固與璞真建設的「吾雙」成交8筆，平均成交單價達197.39萬元，「勤美璞真城仰」平均成交單價達222.6萬元，「西華璞園」成交7筆，平均成交單價突破200萬元大關、達206.6萬元，在房市低迷中仍繳出好成績。而位在文山區的「元利四季莊園」，亦有不少比例的大安區、信義區買方出手，顯見只要產品對味，區域並未侷限其購買意願。

相較之下，北市中低價位交易量大減。林哲緯分析，在房價飆升下，北市一般自住型產品總價扶搖直上，一般預售大樓2、3房產品，總價含車位要突破三、四千萬已是家常便飯，對一般小資家庭負擔極為沉重，購屋族只能轉往新北或其他區域尋找機會，再加上銀行房貸審核趨嚴、自備款門檻提高，使許多首購及換屋族被迫轉往新北市甚至桃園尋找購屋機會，也導致台北市中低總價產品交易量明顯萎縮。

資料來源／591新建案、實價登錄