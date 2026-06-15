台灣芒果前進日本永旺超市 從產地到通路展現台日友好交流

台日經貿合作再傳捷報！台灣農貿品牌「菓蒔」與日本前眾議員岡下昌平創辦的「SK-Connect」公司合作，經過一年的布局，成功將台灣頂級愛文芒果推向日本主流通路。今年首波以屏東枋寮芒果為主，進軍日本永旺（AEON）關西地區10家超市銷售，6月13日並於大阪「四條畷店」及「大日店」舉辦「台灣芒果節」試吃推廣活動，吸引許多日本消費者駐足品嚐，現場買氣熱烈。

一顆芒果從台灣果園走上日本超市貨架，背後不只是農產品外銷，更是台灣農民、民間企業與日本通路夥伴長期合作累積出的成果。台灣水果能在競爭激烈、品質要求嚴格的日本市場受到肯定，代表的是台灣農業的精緻技術、穩定品質與品牌信譽，也讓更多日本消費者透過味覺認識台灣。

菓蒔營運長楊國隆表示，這次外銷日本的台灣芒果，也會依照不同產地與產季時間安排採購。除了5至6月屏東枋寮芒果外，後續也將接續採購6至7月的台南玉井芒果，讓日本消費者在不同時節都能品嚐到來自台灣各產區的優質芒果。

楊國隆指出，今年先以日本永旺超市關西地區作為銷售據點，明年度更已規劃拓展至日本全國永旺超市。從關西出發、走向全日本，這不只是台灣水果打開國際市場的好消息，也象徵台日之間從經貿、農業到民間交流的連結更加緊密。

台灣水果向來以高品質與精緻技術聞名國際，實質的外交，有時不一定在會議桌上，而是在讓人驚豔的台灣水果裡。從屏東枋寮到台南玉井、從台灣產地到日本家庭餐桌，台灣芒果成功進駐日本主流大型連鎖通路；「新農業外交」不僅展現台日民間企業緊密合作的豐碩成果，也讓國際社會看見台灣的農業實力。