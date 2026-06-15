高雄港務分公司端午前夕赴旗津長照站 傳遞溫暖陪伴

為落實企業社會責任並實踐聯合國永續發展目標「健康與福祉（SDGs 3）」，高雄港務分公司於15日端午節前夕，前往高雄市立旗津醫院設立之C級巷弄長照站「旗津福壽巷弄站」，辦理「高港愛無限・好運龍粽來」藝術創作公益活動。透過端午主題手作課程，與長輩們共度充滿溫馨與歡笑的節慶時光，以跨世代的陪伴傳遞關懷與祝福。

高雄港務分公司與高雄市立旗津醫院簽署「社區暨長期照護推動合作備忘錄」，持續推動跨領域合作，共同打造高齡友善社會。本次活動呼應端午佳節，安排節慶藝術創作體驗，由志工同仁陪伴長輩運用繽紛色彩與手作素材，親手完成專屬的端午龍舟作品。透過裁剪、彩繪等互動過程，不僅有效促進長者手眼協調與感官刺激，也增添人際交流與生活樂趣。

活動現場氣氛熱絡，長輩們開心展示自己的創作成果，並與志工同仁分享端午習俗，洋溢濃厚節慶氛圍。參與活動的長輩分享：「謝謝港務公司的年輕人來陪我們一起做手工，讓今年端午節變得特別熱鬧。」

高雄港務分公司表示，高雄港與旗津地區長期維持緊密連結，推動高齡友善與社區共好亦為企業永續的重要一環。未來將持續深化與旗津醫院等在地機構合作，結合多元資源推動公益行動，讓高雄港除肩負國際商港功能外，也成為守護地方健康與傳遞社會溫暖的重要力量。