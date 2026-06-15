台灣順豐推動低碳物流 以ESG打造物流新競爭力

在全球淨零減碳與供應鏈重組趨勢下，物流業角色正從傳統運輸服務，逐步轉型為企業提升永續與國際競爭力的重要夥伴。台灣順豐近年積極推動ESG（環境、社會、治理）策略，透過低碳運輸、數位化管理及跨境服務升級，協助企業在全球市場中兼顧效率與永續發展。

為降低運輸碳排，台灣順豐持續推動車隊汰舊換新，針對全台近千台貨車與機車，每年編列預算汰換4%老舊柴油車。自2023年起導入電動機車車隊後，2026年再新增16台電動三輪機車，優先投入都會區與短程配送，強化最後一哩低碳物流能力，同時提升配送效率。

在碳管理方面，台灣順豐於2026年啟動碳盤查計畫，建立涵蓋車輛燃油使用及辦公室用電等排放來源的管理制度，逐步提升營運碳排透明度，作為後續減碳與碳中和策略基礎。

除了推動低碳運輸，台灣順豐也持續深化營運數位化與節能管理。自2022年起，公司陸續將報單、稅單、帳單及內部行政流程導入線上作業，降低紙張使用與行政成本，並推出「月結管家系統」及無紙化帳單服務，提供企業客戶即時線上查詢帳務資料。截至2026年第一季，新簽企業客戶已全面採用無紙化帳單，既有客戶使用率亦超過99%，預計2026年底全面達成帳單無紙化目標。

在推動數位轉型的同時，公司也持續導入智慧管理工具，提升車隊營運效率。以停車管理為例，已全面導入線上停車代繳服務，可即時掌握全台車輛停車紀錄，並簡化過往人工催繳及逐筆核銷流程。

因應全球供應鏈重組與企業分散布局趨勢，台灣順豐近年持續拓展東北亞與東南亞市場，服務範圍涵蓋日本、南韓、新加坡、馬來西亞、越南及泰國等地。2026年第一季國際快遞服務業務量穩健成長，其中東北亞市場較去年同期成長17.5%，在跨境電商及消費需求帶動下，以日本市場成長19.2%表現最為亮眼；東南亞方面，越南市場業務量較去年同期成長13.3%，顯示企業供應鏈布局逐步向新興市場延伸，並持續推升跨境物流需求。

台灣順豐總經理潘逸俊表示，「物流不只是運輸服務，更是企業供應鏈永續的重要環節。隨著國際市場對ESG要求持續提高，企業在選擇物流夥伴時，也更加重視低碳管理與供應鏈韌性。」未來公司將持續深化綠色物流與數位轉型，並透過跨境服務升級、智慧管理及低碳運輸布局，協助企業在全球供應鏈變動下提升營運韌性與國際市場競爭力。