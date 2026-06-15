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豐興15日新盤價 國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤
豐興（2015）15日新盤價，國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍弱勢，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸355美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.2美元跌至103.05美元。
上市鋼廠主管指出，豐興鋼鐵15日最新盤價，國內廢鋼、鋼筋與型鋼產品基價同步開平盤，反映目前鋼鐵市場正處於多空交錯的整理階段。儘管國際原料行情略有走弱，但跌幅有限，加上國內需求尚未明顯回溫，使鋼廠暫時選擇觀望，等待市場下一步方向更加明朗。
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