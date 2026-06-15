快訊

國內體壇震撼彈！上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭

米格魯「個性太溫和」被飼主關戶外冷落1年 志工淚崩：牠沒忘記怎麼愛人

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

豐興15日新盤價 國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）15日新盤價，國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍弱勢，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸355美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.2美元跌至103.05美元。

上市鋼廠主管指出，豐興鋼鐵15日最新盤價，國內廢鋼、鋼筋與型鋼產品基價同步開平盤，反映目前鋼鐵市場正處於多空交錯的整理階段。儘管國際原料行情略有走弱，但跌幅有限，加上國內需求尚未明顯回溫，使鋼廠暫時選擇觀望，等待市場下一步方向更加明朗。

豐興

延伸閱讀

台股震盪千點成常態！經理人點「基本面無虞」：逢低可布局00400A大大受惠SpaceX

成交值王大亂鬥！華邦電、南亞科輪番超車台積電 記憶體族群持續吸金

美股四大指數齊揚 法人：台股本周關注美國利率政策

陸傳統變壓器出口大爆發 至少還會旺三年

相關新聞

遭民團控炒地皮 台糖提五點聲明駁斥

高雄新市鎮第三期台糖土地規劃變更建地，民間團體15日召開記者會公開譴責台糖「炒地皮」。對此，台糖公司發表五點聲明，指出該案尚未作出最終決定，且絕無涉及土地利益，適時疏伐後可做更有效開發，帶動地方發展。

卜蜂法說會／戰事推升成本壓力 首季承壓、5月後回溫審慎看全年

卜蜂（1215）15日召開法說會，董事長鄭武樾表示，今年受國際戰爭等地緣政治因素影響運費走高，市場亦擔憂戰事衝擊供應鏈，使台灣上半年提前進口玉米，庫存水位一度高於一般使用量，導致第1季表現不如預期。不過，隨市場逐步調整，5月後營運已開始回溫，雖全年表現預期仍較去年略為下滑，但對後市審慎樂觀。

台灣順豐推動低碳物流 以ESG打造物流新競爭力

在全球淨零減碳與供應鏈重組趨勢下，物流業角色正從傳統運輸服務，逐步轉型為企業提升永續與國際競爭力的重要夥伴。台灣順豐近年積極推動ESG（環境、社會、治理）策略，透過低碳運輸、數位化管理及跨境服務升級，協助企業在全球市場中兼顧效率與永續發展。

大山股東會／瞄準台電強韌電網計畫、建設商機 加速擴點搶市占

大山（1615）15日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利2.5元、股票股利0.1元，大山董事長蘇文彬表示，今年持續積極爭取國家建設商機，包括台電電網強韌計畫，以及都更及危老重建商及外資台商回台投資建設等電線電纜商機。

豐興15日新盤價 國内廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤

豐興（2015）15日新盤價，國内廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤。

凌陽股東會／5月已單月轉盈 最重要目標是推動全年營運轉正

IC設計廠凌陽（2401）15日召開股東會，看待市況，董事長黃洲杰表示，公司5月已單月轉盈，目前最重要目標就是推動全年營運轉正，發言人莊濟安處長則說，隨第3季傳統旺季到來，依照現階段的在手訂單來看，下一季度業績將優於本季，若客戶端未受到記憶體缺貨影響，下半年營運可望持續改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。