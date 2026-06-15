台股4萬點掀全民投資熱！博客來：女性首度超車男性狂買財經書

台股站上四萬點，加上生成式AI快速進入職場，帶動民眾對投資理財與自我進修需求同步升溫。博客來15日表示，今年投資理財類書籍銷售較去年同期成長逾五成，其中女性讀者占比首度超越男性；AI相關書籍閱讀趨勢也從過去ChatGPT入門學習，轉向Gemini、NotebookLM等實務應用工具。

博客來觀察，在高通膨與市場變動加劇環境下，越來越多民眾透過閱讀提升財務韌性與職場競爭力，相關需求已逐漸從特定族群擴大至跨年齡層。為因應這波學習需求，博客來即日起至9月8日推出「年度最大商業書展」，集結AI應用、商業思維、投資理財及職場成長等熱門書籍，祭出5折起優惠。

在投資理財閱讀方面，受惠台股站上四萬點創下歷史新高，今年「投資學」、「保險／節稅」及「股票／證券」類書籍業績較去年同期成長逾五成，「經濟／趨勢」類別也成長三成。博客來指出，目前讀者除關注價值投資、ETF（指數股票型基金）及長期持有策略外，對地緣政治風險與全球經濟變局等議題的關注度也明顯提高。

從銷售表現來看，上半年投資理財類暢銷榜前五名分別為《納瓦爾寶典》、《窮查理的普通常識》、《長期買進》、《持續買進》以及《槓桿ETF投資法》。值得注意的是，今年女性讀者占比首度超越男性，而30至39歲男性則成為成長最快的閱讀族群，顯示投資理財已逐漸成為全民課題。

AI相關閱讀需求同樣持續升溫。博客來表示，今年商業書市場最明顯的變化之一，在於讀者需求已從過去「認識AI」逐漸轉向「善用AI」，市場焦點也從前幾年ChatGPT入門學習，延伸至Google Gemini、NotebookLM等工具應用，以及結合多種AI工具、強調跨平台整合與工作流程優化的實務型書籍。

博客來指出，目前AI共創、生產力提升、職場轉型與工作流程優化等主題持續受到讀者青睞，提問技巧、邏輯思考及人機協作能力也成為熱門學習方向。從讀者輪廓觀察，AI相關書籍閱讀族群也從過去集中在30至49歲，進一步擴大至全年齡層，顯示AI正從科技話題走向跨世代的職場必修課。

若進一步觀察今年商業成長類書籍趨勢，相較去年讀者偏好張忠謀、黃仁勳、比爾蓋茲等企業領袖相關書籍，今年市場焦點明顯轉向AI時代下的個人成長與職場競爭力。博客來分析，讀者愈來愈重視如何與AI協作、提升工作效率，同時在變動快速的市場環境下強化自身競爭優勢。

博客來表示，今年整體商業理財閱讀趨勢可濃縮為一句話：「智慧交給AI，資產留在市場，人生留給自己。」反映讀者關心的不再只是學習新工具或追求財富成長，而是如何更有效分配時間、能力與資源，打造屬於自己的長期競爭力。