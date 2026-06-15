遭民團控炒地皮 台糖提五點聲明駁斥

高雄新市鎮第三期台糖土地規劃變更建地，民間團體15日召開記者會公開譴責台糖「炒地皮」。對此，台糖公司發表五點聲明，指出該案尚未作出最終決定，且絕無涉及土地利益，適時疏伐後可做更有效開發，帶動地方發展。

台糖公司指出，第一、高雄新市鎮第三期開發案是由內政部國土署主導規劃開發，台糖是配合政府政策參與，並無主導權。另依內政部國土署今年5月27日新聞稿表示，該開發案目前在程序上尚未做出任何最終決定。

第二、造林地的圍網措施，屬維護場域安全與落實土地管理職責，若民眾有需求，需依規定向台糖高雄區處提出申請許可後進入。

第三、本案台糖經區段徵收開發後發回抵價地約40.72公頃建地，非102公頃，將負擔高額地價稅，且土地採只租不售原則下活化永續利用，絕無土地利益500億元情事。

第四、本案屬於文化景觀文資範圍內的「橋頭糖廠」約21.48公頃劃設為保存區，並於周邊劃設約6.28公頃為觀光發展特定專用區，不影響糖廠整體文化觀光發展。

第五、本開發案址並非林地，是當初利用離蔗農地植樹，確屬經濟造林而非自然原始森林，若適時疏伐後做更有效開發，可帶動地方繁榮發展。