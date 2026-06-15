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雄獅開賣傳奇東方快車行程 13天36萬元體驗百年奢華列車

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
璽品首創以斯洛維尼亞為序幕，串聯威尼斯辛普倫東方快車與巴黎，打造13日夢幻跨國旅程。圖片來源／VSOE
璽品首創以斯洛維尼亞為序幕，串聯威尼斯辛普倫東方快車與巴黎，打造13日夢幻跨國旅程。圖片來源／VSOE

全球精緻旅遊市場正颳起一股「慢旅行」風潮，雄獅（2731）旗下精緻旅遊品牌璽品SP Collection看準趨勢，推出《東方快車傳奇13日》專屬遊程，每人366,900元起，攜手全球最具傳奇色彩的威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient-Express，VSOE），首創從東歐秘境斯洛維尼亞啟程，最終抵達巴黎，將移動本身昇華為旅行目的地，打造頂級慢旅典範。

被譽為「世界最奢華列車」的VSOE，自1982年復駛以來，完整保存1920年代Art Deco車廂風貌，更因小說《東方快車謀殺案》聞名全球。LVMH 集團 Belmond台灣區官方代表總經理蕭亦竹表示：「你可以花大錢打造一輛最新科技列車，但你買不到一百年的歷史。」從木雕、黃銅裝飾到車窗比例，每個細節都保留黃金年代風華，讓旅客彷彿搭上穿越時空的流動博物館。

璽品副總經理邱繼峰指出，今年1至6月璽品長線產品旅客人數較去年同期成長三倍、營收成長四倍，其中歐洲深度旅遊與特色鐵道行程表現亮眼。旅客追求的不只是搭火車，而是成為故事的一部分，換上晚禮服走入Art Deco餐車，享用米其林等級饗宴，夜晚則在鋼琴伴奏與爵士歌聲中，與來自世界各地旅人交流，體驗百年傳奇的優雅與浪漫。

此次行程另一大亮點，是璽品跳脫傳統歐洲旅遊框架，首創以東歐秘境斯洛維尼亞作為序幕，這座被譽為「亞德里亞海綠寶石」的國家，擁有阿爾卑斯山、湖泊與葡萄園交織的壯麗景色，卻少了熱門景點的喧囂，近年成為歐美高端旅客追尋慢旅行的新寵。

璽品安排旅客深度走訪斯洛維尼亞，從宛如童話場景的布雷德湖、充滿巴洛克風情的首都盧比安納，到深入地下160公尺、至今仍運作的百年煤礦坑享用特色午餐，感受前所未有的五感震撼；亦可品嚐在地精釀啤酒、探索擁有400多年歷史的葡萄酒文化，以最從容的步調體驗當地人文與自然風貌。

邱繼峰表示，這條路線最大的特色，在於刻意放慢腳步，全程移動距離約1,100公里，捨棄傳統歐洲團長途拉車的疲憊，讓旅客先在斯洛維尼亞感受純粹與寧靜，再搭乘東方快車沉浸百年傳奇，最後於巴黎優雅收尾，完成一場從自然、人文到極致奢華的夢幻旅程。

璽品首創以斯洛維尼亞為序幕，串聯威尼斯辛普倫東方快車與巴黎，打造13日夢幻跨國旅程。圖片來源／VSOE
璽品首創以斯洛維尼亞為序幕，串聯威尼斯辛普倫東方快車與巴黎，打造13日夢幻跨國旅程。圖片來源／VSOE

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