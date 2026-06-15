不是台北！ 全台最愛買小宅的竟是台中市

除了老屋交易占比提高之外，住宅市場另一項明顯趨勢則是「小宅化」。根據內政部最新統計，今年第1季全國住宅平均買賣面積約31.6坪，其中15坪以下住宅交易占比已達16.5%，顯示住宅交易結構正朝向小坪數產品發展。

統計顯示，今年第1季住宅交易平均面積最大的縣市為連江縣、金門縣等離島地區；若觀察六都，台南市平均交易面積約36坪居冠，高雄市約33.7坪、桃園市約31.7坪、新北市約28坪，台北市則僅約26.6坪，是六都中平均交易面積最小的城市。

值得注意的是，15坪以下住宅交易占比最高的並非台北市，而是台中市。統計顯示，台中市15坪以下住宅交易占比達25.42%，居全台之冠，等於每4件住宅交易就有1件屬於15坪以下產品；台北市則以23.83%居次。

進一步觀察交易結構，15坪以下住宅已成為部分都會區重要交易類型，反映小坪數住宅在市場中的占比持續提升。相較之下，大坪數住宅交易比重則相對有限，顯示住宅市場交易重心逐漸向中小坪數產品移動。

近年住宅市場陸續有小坪數產品完工交屋，也使相關交易占比增加。從最新統計來看，不論是平均交易面積下降，或15坪以下住宅占比提高，都顯示住宅交易結構正出現變化，購屋人可負擔的居住空間與過去相比已有明顯差異。