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房市進入老宅時代！全台平均成交屋齡32年創新高

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
全台屋齡超過30年的老屋多，圖為台北市萬華區的老宅。聯合報系資料照。
全台屋齡超過30年的老屋多，圖為台北市萬華區的老宅。聯合報系資料照。

房市雖然降溫，但老屋交易卻持續撐起市場。根據內政部最新統計顯示，今年第1季全國住宅平均成交屋齡達32.17年，創下歷史新高，顯示在高房價與新屋供給有限情況下，購屋族愈來愈依賴中古屋市場，其中又以台北市最明顯，平均成交屋齡高達37.51年，國內住宅市場正逐步邁入「老宅時代」。

統計顯示，今年第1季全國住宅買賣移轉共2萬488筆，平均成交屋齡32.17年。若觀察各縣市表現，以台東縣38.55年最高，其次為嘉義市37.97年、台北市37.51年及基隆市37.26年。六都之中則以台北市最為明顯，平均成交屋齡已逼近40年。

老屋交易占比持續攀升。台北市屋齡50年以上住宅交易占比達18.83%，居全台之冠，也就是說，平均每5件住宅交易就有近1件是超過半世紀的老屋。台東縣16.16%、嘉義市14.63%、基隆市11.72%，占比也都超過一成。

從交易結構來看，高屋齡住宅已成為部分都會區市場主力。以台北市為例，今年第1季平均成交屋齡達37.51年，且50年以上老屋交易占比接近兩成，顯示住宅市場高度仰賴既有屋齡較高的住宅存量。隨著住宅存量持續老化，老屋交易比重攀升的現象也更加明顯。

六都的住宅市場也出現明顯差異。台北市平均成交屋齡37.51年居冠，其次為台中市34.8年、台南市33.55年、新北市32.19年、高雄市30.28年；桃園市則為27.64年，是六都唯一平均成交屋齡低於30年的城市，反映近年重劃區開發與新屋供給持續挹注市場。

隨著老屋交易占比提高，住宅老化問題也逐漸受到關注。內政部國土署近期正推動「老宅延壽」政策，截至目前已有桃園、高雄、台北及台南等4都公告受理申請。

國土署統計，自地方政府陸續受理以來，民眾詢問人次已突破1,300人次，並已有超過400件進行耐震初步評估，顯示民眾對於老舊住宅公共空間修繕、防水改善、管線更新及無障礙環境改善等需求急迫。

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