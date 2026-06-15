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超秦推烤雞品牌今年展5店 擬第3季申請轉上市

中央社／ 桃園15日電

北台灣最大家禽供應商超秦跨足餐飲市場，今天宣布推出「超秦烤雞」品牌，布局下游消費領域，打造從生產到銷售的一條龍經營模式。董事長卓靖倫表示，今年規劃展店5家，希望透過自有通路直接接觸消費者，強化對議價權、定價權及市場話語權的掌握。此外，超秦預計第3季送件申請上市，最快有望於今年底前掛牌。

超秦今天舉辦媒體參訪活動，介紹全新餐飲品牌超秦烤雞，並於桃園火車站商圈開設首間門市，主打由工廠直送門市，減少中間批發環節，在品質與鮮度上建立差異化優勢。

超秦為北台灣最大的家禽電動屠宰場，單日最高可處理10萬隻雞，服務範圍涵蓋北北基桃竹宜等地區，旗下擁有超秦肉品與綠野農莊等品牌，供應便利商店、量販通路及連鎖餐飲業者。

談到跨足餐飲市場，卓靖倫說，超秦過去主要經營B2B（企業對企業）業務，如今成立超秦烤雞餐飲品牌，希望從供應商角色延伸至消費市場，建立自有品牌與通路。他認為，有製造能力可具備產品優勢，有通路才能掌握市場需求與定價能力，未來也希望透過會員經濟與消費者互動。

不過超秦旗下企業揚秦國際，已有麥味登與炸雞大師等餐飲品牌，如今母公司超秦也跨足餐飲品牌事業策略為何。卓靖倫表示，主要考量烤雞投資設備與開店選址條件，相較於炸雞店高，再加上，揚秦積極布局海外市場，才會拍板由超秦投入並自建消費通路。

他認為，目前台灣仍缺乏以烤雞腿、烤雞翅為主力商品的全國性連鎖品牌，超秦希望搶占市場空缺，不過現有潛在市場競爭對手包括21風味館、頂呱呱、香雞城。

營運方面，超秦今年前5個月累計營收為新台幣16.17億元，年增0.08%，卓靖倫表示，今年國內白肉雞供應量增加，但市場呈現「量增價平」態勢，雖然雞肉需求持續成長，但價格維持平穩，使營收增幅有限；因此也希望透過加工調理、熟食產品及通路經營，提高產品附加價值。

此外，在資本市場布局方面，卓靖倫表示，超秦目前為興櫃公司，預計今年第3季送件申請上市，希望直接掛牌上市，若進度順利，可望於今年底前完成上市。

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