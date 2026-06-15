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批發零售、食品餐飲AI專班 北市數位創新工作坊助企業找出轉型方向

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

AI工具與數位應用快速發展，企業面對琳瑯滿目的解決方案，常面臨不知道從何開始、導入後成效不明確等挑戰。為協助企業釐清經營問題、找出適合的轉型方向，台北市政府產業發展局辦理「數位創新工作坊」即日起開放報名，透過實作課程與案例演練，引導企業從自身營運需求出發，建立數位轉型與AI應用能力。

產業發展局局長陳俊安表示，數位轉型不只是導入工具，更重要的是找到企業真正需要改善的問題。台北數位企業發展中心持續透過課程培訓、資源媒合及導入輔導等服務，協助企業提升數位能力，這次工作坊特別從企業經營問題出發，引導企業盤點營運現況與發展目標，進一步找出適合的數位工具與AI應用策略。

產業發展局表示，「數位創新工作坊」從2023年開辦，2024年開始加入AI議題，主要是以企業的經營管理層級為目標，在專班安排上，也會安排相近的產業別，讓授課老師特別針對產業別可能會出現的轉型問題對症下藥，預計今年三個班次招生45至60人。

工作坊採實作導向設計，透過案例解析、小組討論及工具演練，協助企業建立系統化思考與問題分析能力。115年度依不同產業需求與企業發展階段規劃三大班別，包括聚焦市場定位與營運模式優化的「批發零售業專班」、著重顧客體驗與服務流程改善的「食品餐飲業專班」，以及結合生成式AI與策略規劃工具的「數位策略班」，協助企業逐步建立轉型藍圖。

「數位創新工作坊」即日起開放報名，全程免費參加。為確保學習資源有效運用，報名者須繳交新臺幣5,000元保證金，完成課程出席時數及指定作業後將全額無息退還。相關課程資訊及報名方式，請至「台北數位企業發展中心」官網查詢，歡迎有意提升營運效率、推動數位轉型及導入AI應用的企業踴躍報名，透過實作學習找出適合自身發展的轉型策略，掌握數位轉型與AI應用新契機。

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