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睽違32年國際扶輪年會於台北登場 林佳龍：讓世界走進台灣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍14日陪同賴清德總統出席「2026台北國際扶輪年會」開幕典禮。這是台灣睽違32年再度舉辦國際扶輪年會，來自全球140多個國家、3萬多位扶輪社友齊聚台北。林佳龍表示，當典禮現場出現國旗與「Taiwan」時，心中深受感動。

林佳龍表示，台灣以辦喜事的心情，迎接這場難得的國際盛會。為了讓來自全球的扶輪人順利來到台灣，外交部也積極協助各國貴賓辦理簽證事宜。林佳龍指出，期待更多國際朋友走進台灣、認識台灣，也透過國際NGO的網絡，讓台灣持續深化與世界的連結。

林佳龍提到，自己也是扶輪社的一員，因此每次參加扶輪社活動，都有一種熟悉且親切的感覺。昨日下午，他也前往南港展覽館出席扶輪社台灣總會「台灣館」剪綵儀式，在活動現場見到許多久未碰面的朋友。他表示，大家習慣用暱稱彼此招呼，「那種不分職位、彼此平等相待的氛圍，正是扶輪社最珍貴的精神。」

林佳龍指出，扶輪社自1905年成立以來已走過一百多個年頭。扶輪社所重視的「四大考驗」與「超我服務」，隨著時代的洗鍊，更彰顯跨越時間的價值，也落實在社友的日常生活與公共事務之中。

林佳龍表示，扶輪「四大考驗」提醒大家：「所想、所說、所做，是否一切屬於真實？是否各方得到公平？能否促進親善友誼？能否兼顧彼此利益？」這些原則也和他在外交部推動的「總合外交」與「榮邦計畫」方向相通、目標一致。

林佳龍指出，推動「榮邦計畫」，就是希望台灣與友邦之間建立平等互惠、共同成長的夥伴關係。台灣不僅要協助友邦整體發展，更要讓合作成果真實提升人民生活福祉，讓兩國情誼更加堅韌，也讓台灣與友邦在互利共榮之中，攜手走向更好的未來。

林佳龍表示，許多扶輪人在日常生活中，就已經實踐這樣的精神。無論是全球扶輪人長期推動根除小兒麻痺，或是在各地投入婦女賦權、弱勢關懷、教育與醫療服務，都是一點一滴實踐扶輪社「超我服務」的價值，「不僅讓我十分敬佩，也讓我以身為扶輪人為榮」。

林佳龍最後表示，身為扶輪人，很高興能在台灣迎接來自世界各地的社友；身為外交部長，也會持續努力，讓台灣以真誠、平等、互惠的方式走向世界，也讓世界更認識台灣。

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