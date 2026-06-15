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環境部淨零綠領人才中區培育中心揭牌 雲科大領銜中部9校培育淨零人才

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國立雲林科技大學（雲科大）領銜結合聯合、中興、東海、逢甲、中教大、中國醫、暨南、大葉等中部共9所大專校院的「環境部淨零綠領人才中區培育中心」15日在雲科大舉行揭牌儀式。典禮由環境部長彭啓明與雲科大校長張傳育共同主持，雙方現場簽署合作備忘錄。長期關注弱勢議題的雲林縣在地立法委員劉建國也特別親臨現場，表達對人才培育政策的全力支持與重視。

為加速培育達成2050淨零排放所需人才，環境部國家環境研究院（國環院）結合全國37所大專校院成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，分設北、中、南、東4區培育中心。

中區培育中心從去年4月運作至今，已培育超過1,000名具備專業知能的綠領人才，其中非理工背景者占4成，在職者與在學學生比例各半，近3成具研究所學歷，女性比例接近4成5。

雲科大今年也首度結合勞動部勞動力發展署資源，開辦全國首班「淨零綠領人才『勞工專班』」，讓在職勞工最多能獲12,000元全額補助。40個名額一週即額滿，其中逾5成學員來自製造業，顯示淨零知能逐漸成為第一線勞工須補足的關鍵戰力。

雲科大也成功將國環院與資源循環署合作推出12小時「資源循環」加值課程成功帶進台塑六輕，讓石化產業人員就近掌握資源循環與淨零轉型趨勢。

彭啓明表示，中臺灣製造業與傳統產業聚落密集，是臺灣淨零轉型的關鍵戰場，企業極需懂政策並作出應對的人才。環境部將具公信力的培訓資源帶進中部，就是希望讓不同背景學員能就近進修，使「綠領人力」成長為「綠領人才」。

長期關注弱勢議題的劉建國立委指出，他成功爭取，將學費優惠對象由原本「大專院校在學生及低收入戶」，新增「中低收入戶與身心障礙者」，符合資格者可申請12,000元全額優惠，去年已有近50名不利處境學員受惠，讓淨零訓練不再因經濟條件而受限。

雲科大校長張傳育表示，雲科大長期以「永續校園」為辦學方向，並將永續理念落實在教學研究與校務治理中。此次擔任中區培育中心的領銜學校，雲科大將利用豐富的技職教育及永續實作經驗，協助環境部把淨零綠領人才培育扎根中部地區。

環境部推出48小時「淨零綠領人才培育課程」及各類加值課程，預計每年為我國培育3,500名淨零綠領人才。完成課程並通過測驗者，可取得環境部核發的合格證明；有意參訓者可至「綠領人才資訊平臺」查詢最新班期。

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