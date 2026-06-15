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雙北市六大公辦都更案周邊房價評比 嘉興街案周邊比行政區便宜近二成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團根據國家住都中心主導的雙北市公辦都更案，盤點公辦都更案周邊1公里內的房市價量，發現北市大安區嘉興街案，近一年每坪成交均價87.9萬元，較行政區的106.1萬元，便宜近二成。永慶房產集團提供
永慶房產集團根據國家住都中心主導的雙北市公辦都更案，盤點公辦都更案周邊1公里內的房市價量，發現北市大安區嘉興街案，近一年每坪成交均價87.9萬元，較行政區的106.1萬元，便宜近二成。永慶房產集團提供

永慶房產集團根據國家住都中心主導的雙北市公辦都更案，盤點公辦都更案周邊1公里內的房市價量，發現有四個都更案周邊房價相較於行政區，來得親民，

值得注意的是大安區嘉興街，近一年每坪成交均價87.9萬元，較行政區的106.1萬元，便宜近二成。

根據國家住都中心所公布的六個公辦都更案中，大安區嘉興街公辦都更案周邊房價比行政區平均水準低17.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，大安區因坐擁北市最頂級的明星學區、發達的捷運網絡與大安森林公園等綠地，且精華地段素地危老都更不易，房價仍維持高檔。而嘉興街周邊仍保留較多老舊住宅與傳統街廓，使區域房價基期相對較低，因此形成明顯價差。

此外，大同區圓山站西側公辦都更案周邊平均單價68.4萬元，較行政區均價低近1成。陳金萍表示，大同區近年受台北車站、雙子星開發案及捷運沿線發展帶動，部分區域房價已明顯上漲，但圓山站西側周邊仍以屋齡較高的住宅產品為主，因此房價相對低廉實惠。若想擁有台北市門牌的小資族群，該區性價比很高。

還有兩個公辦都更案周邊，房價水平高於行政區，分別是信義區兒童福利中心及中和保安警察第二總隊。陳金萍說明，信義區兒童福利中心B1-1案鄰近信義計畫區、市政府商圈與捷運路網，周邊百貨、商辦及就業機會密集，加上區內土地供給稀少，使房價具備強勁支撐力。

陳金萍指出，該案周邊擁有生活機能成熟的核心生活圈，鄰近捷運中和新蘆線及環狀線，可快速串聯雙北主要就業區，兼具交通便利與自住需求優勢。因此，兩案周邊房價能領先行政區，反映的不僅是公辦都更帶來的環境改善與發展期待，還有位處精華地段區位條件的加持。

房價 大安森林公園 北市

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