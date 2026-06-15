快訊

世足賽／韓國網紅遭「拉眼角」歧視 墨西哥協會會長致歉請辭

川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

聽新聞
0:00 / 0:00

撐不到管制鬆綁 今年首季新北市這5區預售屋讓價了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團統計實價登錄預售屋交易單價。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團統計實價登錄預售屋交易單價。台灣房屋集團提供

第七波信用管制下房市價量出現修正?台灣房屋集團統計實價登錄預售屋交易單價，新北市前十大預售交易熱區中，有五區較去年第1季平均每坪成交單價出現修正，單價降幅最多的是林口區，從70萬降到65.5萬元，跌幅6.7%；其次為泰山也下修6.6%，三重則跌破八字頭，從81.7萬元下修至77.4萬元，修正5.2%。

另外一方面，也有四個區域成交單價持續走揚，增加最多的是新店區，去年第1季平均每坪成交單價68.7萬元，到今年第1季每坪均價竟高達91.8萬元，增幅33.7%，呈顯漲跌兩樣情！

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，第七波信用管制從2024年9月實施至今近兩年，房市轉向買方市場，案量大的重劃區多預售社區面臨房市政策和市場觀望氛圍下，為刺激購屋意願，多會釋出友善訊號，包括送裝潢、送家電，最後才會走上讓價一途。

新北市林口近年受惠機捷、產業園區及人口移入題材，房價快速攀升，不過供給量體也持續增加，在投資買盤退場後，建商為加速去化，價格出現些微鬆動。泰山則因鄰近新莊副都心及塭仔圳重劃區，過去補漲幅度可觀，如今面臨區域新案競爭，價格回歸理性。

至於三重雖然交通便利、生活機能成熟，但近年預售單價快速站上8字頭，已逼近部分台北市蛋白區水準，在購屋族預算有限及貸款條件趨嚴下，市場接受度受到考驗，因此出現小幅修正。

不過整體來看，目前屬於高檔盤整與個案讓利現象，並非全面性崩跌，具備交通建設、產業發展及人口支撐的區域，長期仍有基本面支撐，購屋族反而有機會在市場冷靜期，以較合理價格進場。

預售屋

延伸閱讀

預售屋降價了！台中一坪最高現殺10萬、新竹每坪砍3萬 專家這麼看

盤點雙北公辦都更案周邊房市 大安區嘉興街周邊房價便宜近2成

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

台股狂飆增買盤 新竹房地合一稅逆勢翻倍

相關新聞

新北社宅加碼1/3供婚育家庭申請 育兒家庭樂

新北市長侯友宜宣布加碼照顧婚育家庭，提高社宅中婚育宅比率優於國家方案20％達到三分之一—33％。新北市住都中心上月底公布今年首波社宅招租，新蓋好的板橋江翠社宅、土城員和社宅，各有40戶、13戶作為婚育宅，鼓勵更多家庭願意生。新婚與育兒家庭普遍叫好，認為實質減輕成家負擔，不過單身青年或無子家庭則憂心，在保障名額排擠下，中籤率恐降低。

嘉縣首個製造業「安衛家族」 長達營造領軍25家成員共創安心職場

嘉義縣政府持續推動職場安全，今天成立嘉縣第十個也是第一個以製造業為中心的「安衛家族」，共有25名相關業者共同參與。縣長翁章梁表示，勞工朋友原本的工作環境多處於高溫、高壓與高危險狀態，如何注重安全變得非常重要，未來將陸續成立各種行業的安衛家族，透過團體協作方式提高勞工安全。

台股大漲資金找出口！高資產族獲利了結 這類產品成換屋新寵

台股2026年以來加權指數大漲逾15,000點、漲幅逾五成，躍居全球第五大市場。在台股持續強勢的狀況下，不少高資產族群居高思危，選擇將部分獲利了結資金轉向不動產，尤其青睞具備優質地段、品牌實力及完善產品規劃支撐的核心區住宅。專家表示，歷經央行信用管制近一年九個月，市場需求並未消失，而是被壓抑、遞延，隨著資金重新尋找穩健配置標的，累積許久的換屋與置產能量正逐步回到新成屋市場。

東陽營收／前5月稅前淨利18.32億元 EPS 3.11元

東陽（1319）2026年5月自結合併稅前淨利2.90億元（含匯兌損失2,736萬），稅前EPS 0.49元，創歷年同期第三高。前5月自結累計合併稅前淨利18.32億元，累計稅前EPS 3.11元，創同期累計第三高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。