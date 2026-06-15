撐不到管制鬆綁 今年首季新北市這5區預售屋讓價了

第七波信用管制下房市價量出現修正?台灣房屋集團統計實價登錄預售屋交易單價，新北市前十大預售交易熱區中，有五區較去年第1季平均每坪成交單價出現修正，單價降幅最多的是林口區，從70萬降到65.5萬元，跌幅6.7%；其次為泰山也下修6.6%，三重則跌破八字頭，從81.7萬元下修至77.4萬元，修正5.2%。

另外一方面，也有四個區域成交單價持續走揚，增加最多的是新店區，去年第1季平均每坪成交單價68.7萬元，到今年第1季每坪均價竟高達91.8萬元，增幅33.7%，呈顯漲跌兩樣情！

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，第七波信用管制從2024年9月實施至今近兩年，房市轉向買方市場，案量大的重劃區多預售社區面臨房市政策和市場觀望氛圍下，為刺激購屋意願，多會釋出友善訊號，包括送裝潢、送家電，最後才會走上讓價一途。

新北市林口近年受惠機捷、產業園區及人口移入題材，房價快速攀升，不過供給量體也持續增加，在投資買盤退場後，建商為加速去化，價格出現些微鬆動。泰山則因鄰近新莊副都心及塭仔圳重劃區，過去補漲幅度可觀，如今面臨區域新案競爭，價格回歸理性。

至於三重雖然交通便利、生活機能成熟，但近年預售單價快速站上8字頭，已逼近部分台北市蛋白區水準，在購屋族預算有限及貸款條件趨嚴下，市場接受度受到考驗，因此出現小幅修正。

不過整體來看，目前屬於高檔盤整與個案讓利現象，並非全面性崩跌，具備交通建設、產業發展及人口支撐的區域，長期仍有基本面支撐，購屋族反而有機會在市場冷靜期，以較合理價格進場。