新北社宅加碼三分之供婚育家庭申請 育兒家庭樂

新北市長侯友宜宣布加碼照顧婚育家庭，提高社宅中婚育宅比率優於國家方案20％達到三分之一—33％。新北市住都中心上月底公布今年首波社宅招租，新蓋好的板橋江翠社宅、土城員和社宅，各有40戶、13戶作為婚育宅，鼓勵更多家庭願意生。新婚與育兒家庭普遍叫好，認為實質減輕成家負擔，不過單身青年或無子家庭則憂心，在保障名額排擠下，中籤率恐降低。

新北市115年首批社會住宅招租上月底開跑，推出土城員和2號及板橋江翠2號等新完工社宅共265戶，另新莊副都心、新店斯馨2號及三峽國光一期部分房型因候補名單用罄，也一併納入聯合招租。

新北市府配合「住宅法」修法新增婚育宅制度，中央規定社宅須保留20％供新婚及育兒家庭申請，新北市則進一步加碼至三分之一，希望透過住宅政策支持年輕世代成家生養，本次招租中，板橋江翠2號規畫40戶婚育宅，土城員和2號則有13戶婚育宅。

城鄉局指出，除新增婚育戶申請類別外，也持續保留育有2名以上未成年子女家庭的優先抽籤資格，透過雙軌支持機制，讓有實際育兒需求的家庭獲得更多協助。

土城新婚賴先生說，每月房租支出占收入相當比例，若能入住社宅，可減輕經濟負擔，也能將更多資源投入孩子教育與照顧。

不過板橋單身黃小姐則說，自己多年來持續申請社宅卻未曾中籤，如今婚育宅比例從法定20％提高到33％，代表一般戶可抽名額進一步縮減，擔心中籤機率變得更低，支持照顧家庭，但希望不要因此犧牲其他有居住需求的人。