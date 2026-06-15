嘉縣首個製造業「安衛家族」 長達營造領軍25家成員共創安心職場

嘉義縣政府持續推動職場安全，今天成立嘉縣第十個也是第一個以製造業為中心的「安衛家族」，共有25名相關業者共同參與。縣長翁章梁表示，勞工朋友原本的工作環境多處於高溫、高壓與高危險狀態，如何注重安全變得非常重要，未來將陸續成立各種行業的安衛家族，透過團體協作方式提高勞工安全。

營造業與相關製造業在整體勞工安全中風險較高，因勞工經常需要爬高，加上工地與廠房環境多變，實際上處於比較危險的狀態。

翁章梁說，如果能夠注重相關的安全防護措施，就可以減少很多可能的傷害，這一部分是非常重要的核心。

這次成立的製造業安衛家族由長達營造擔任領頭羊。長達營造將與家族內25家相關業者，共同注重並落實勞工安全衛生。縣府表示，透過大廠帶小廠的團體協助方式，能讓業界彼此分享經驗，切實提升整體的職業安全防護水準。

縣府表示，未來會陸續在各種行業與職業中，只要涉及到勞工安全的部分，都會積極輔導成立相關的安衛家族。

翁章梁表示，透過這種家族凝聚力，要讓安全意識深入各個工作場域，保障每名在嘉義打拚的勞工都能有平安的工作環境。

嘉義縣長翁章梁體驗透過AR實境穿載工作安全設備。記者李宗祐／攝影

簽訂安全衛生公約。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁體驗勞工垂吊工作安全設備。記者李宗祐／攝影

嘉義縣成立第十個也是第一個以製造業為中心的「安衛家族」，共有25名相關業者共同參與。記者李宗祐／攝影