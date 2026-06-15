新北5區預售降價了！ 林口跌6% 新店區竟逆勢漲三成

新北預售房價鬆動了，台灣房屋集團統計實價登錄預售屋交易單價，新北市前十大預售交易熱區中，有五區較去年第1季平均單價出現修正，單價降幅最多的是林口區，從70萬降到65.5萬，跌幅6.7%；其次為泰山下修6.6%，三重則跌破八字頭，從81.7萬下修至77.4萬，修正5.2%。

另外一方面，也有四個區域成交單價持續走揚，增加最多的是新店區，去年第1季68.7萬，到今年Q1均價竟高達91.8萬，增幅33.7%，呈顯漲跌兩樣情。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，第七波信用管制從2024年9月實施至今近兩年，房市轉向買方市場，案量大的重劃區多預售社區面臨房市政策和市場觀望氛圍下，為刺激購屋意願，多會釋出友善訊號，包括送裝潢、送家電，最後才會走上讓價一途。

新北市林口近年受惠機捷、產業園區及人口移入題材，房價快速攀升，不過供給量體也持續增加，在投資買盤退場後，建商為加速去化，價格出現些微鬆動。

泰山則因鄰近新莊副都心及塭仔圳重劃區，過去補漲幅度可觀，如今面臨區域新案競爭，價格回歸理性。

至於三重雖然交通便利、生活機能成熟，但近年預售單價快速站上8字頭，已逼近部分台北市蛋白區水準，在購屋族預算有限及貸款條件趨嚴下，市場接受度受到考驗，因此出現小幅修正。

不過整體來看，目前屬於高檔盤整與個案讓利現象，並非全面性崩跌，具備交通建設、產業發展及人口支撐的區域，長期仍有基本面支撐，購屋族反而有機會在市場冷靜期，以較合理價格進場。

至於新店區域受均價上漲價漲，從68.7萬，到今年Q1均價竟高達91.8萬，增幅33.7%；而淡水預售均價則來到45.5萬，漲幅也有17.3%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，去年Q1新店的預售屋交易，過半集中在安坑地區的「昇峰安曼」、「敦泰苑」兩案，由於安坑地區為新店的相對低價區，使新店去年第一季的預售屋整體均價相對平實。

今年Q1央北重劃區的指標案「華固譽誠」銷售暢旺，獨佔新店首季預售交易量的6成以上，加上該案均價超過90萬元，最高單價甚至突破百萬，「友座明明德」高樓層單價也達103.8萬，暫居今年新店單價王，大幅拉抬新店今年的預售均價，因此新店區年漲幅超過3成劇烈波動大的主因，來自於成交個案的地段差異。

年漲幅達17%的淡水區，去年預售屋交易9成以上都位於價格相對親民的淡海新市鎮中後段，其中規劃戶數超過2000戶的「新海城」，是去年淡水預售屋買賣的主力案件，均價約38萬元。

今年鄰近台北市的竹圍、紅樹林，都有預售新案推出強銷，包括「將捷舟際」、「村泉蒔美」等案，均價都高達5字頭，加上今年淡江大橋通車，通車前夕周邊房價也略有起色，帶動淡水區今年的預售均價站上4字頭水位。