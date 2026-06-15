超商雙雄拚場618 全家祭18%回饋、7-ELEVEN 整合電商布局

超商雙雄搶攻618購物節商機，積極擴大電商布局。全家（5903）透過會員APP串聯「全家行動購」與「買跨買（跨境直購）」兩大電商平台，鎖定生活美食與居家用品需求，藉由線上促銷搭配門市取貨優惠，帶動線上線下消費動能；統一超7-ELEVEN則整合i預購、iOPEN Mall、i划算，以及交貨便、賣貨便等服務，結合全台逾7,300家門市寄取件據點，持續強化自有電商生態系布局。

全家此次618檔期推出「我家牛排經典奶酥厚片」、「SK-II青春露330ml加大版」及「涼感冰絲夏被」等數十萬種商品，同步祭出包裹取件優惠，透過會員APP串聯消費與取件服務，提升平台流量與會員黏著度。

「全家行動購」表示，去年618檔期整體業績較平日成長約兩倍，今年即日起至6月23日推出八大促銷方案，包括「幸運戳戳樂天天抽」、「登記抽18%購物金」、「88折券限量開搶」、「88元免運券」、「整點5折券」、「夜間88折閃購」及返場優惠等。其中，不限金額下單即可登記抽18%購物金，單筆最高回饋6,180元；「幸運戳戳樂」每日提供三次抽獎機會，最高可現折600元。

6月18日活動當天，自凌晨起將發送88元免運券及整點限量5折券，上午10時推出指定商品5折起優惠，晚間18時至23時59分每逢整點再加碼發送88折券，擴大618檔期買氣。

7-ELEVEN今年則以「超值回饋、療癒小物、點數加碼」三大主軸布局618檔期，其中「iOPEN Mall」結合會員回饋、OPENPOINT點數經濟及話題商品，持續擴大生活用品、運動休閒、居家家電及食品飲料等商品品類，提升平台流量與消費者黏著度。

此外，即日起至6月30日推出「618年中嗨購節」，鎖定補貨、換季及夏季生活需求，涵蓋家電、日用品、居家用品及親子休閒等多元品類，並搭配折扣優惠與點數回饋機制，搶攻618年中購物節商機。