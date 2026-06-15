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華航首創貨運AI客服　提供航班資訊、貨況追蹤及知識問答等三大功能

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航全新貨運 AI 客服提供24小時不間斷即時支援，讓客戶享受更便利的數位互動體驗。圖／華航提供
華航全新貨運 AI 客服提供24小時不間斷即時支援，讓客戶享受更便利的數位互動體驗。圖／華航提供

華航推動數位服務升級，全新「貨運AI客服」於官網與App正式上線，率先國內航空貨運導入生成式AI技術智慧客服。華航表示貨運AI客服可深入理解多元提問，提供全球貨主與貨運代理人24小時不間斷即時支援，讓客戶隨時掌握關鍵物流動態，享受更便利的數位互動體驗。

華航指出，「貨運AI客服」採用最新代理式AI（Agentic AI）技術，串接貨運班表系統，提供航班資訊、貨況追蹤及知識問答等三大服務功能，全面提升查詢效率與服務便利性。「航班資訊查詢」可全面掌握航班動態與時刻表；「貨況查詢」即時顯示貨物當前運送狀態；「知識問答」則整合官網資料，傳遞專業且準確貨運資訊。

華航說明，「貨運 AI 客服」系統支援多語系應答能力，精準理解各國口語提問；同時使用雲端平台智慧調節系統負載，在離峰時段可減少資源消耗，節能減碳；亦能確保流量高峰期間維持穩定運作，讓客戶隨時享有流暢便捷的查詢服務。華航也將持續擴充應用範疇，整合周邊系統中貨運代理常用功能以完善一站式智慧貨運體驗。

華航表示，推動數位e化與服務創新，為國籍航空首家榮獲卓越客戶服務獎「最佳 AI 系統應用團隊」，智慧服務版圖持續擴展，橫跨AI 客服、華航雲端書坊、全新改版官方網站、Apple AirTag 及 Find Hub 行李追蹤應用服務；並整合個人 AI 助理功能，陸續優化附加服務選購、免稅品預訂、票務與行程管理等多元範疇，開創全方位客貨運升級格局。

華航推出全新「貨運AI客服」，率先國內航空貨運導入生成式AI技術智慧客服。記者黃仲明／攝影
華航推出全新「貨運AI客服」，率先國內航空貨運導入生成式AI技術智慧客服。記者黃仲明／攝影

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