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他出「奇招」獨吞母透天、兩兄提告慘賠千萬 專家：誤解法條

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

土地法第43條規定「依本法所為之登記，有絕對效力。」很多人因此以為，只要父母親的不動產，登記移轉到自己名下，其他兄弟姐妹就沒輒了，但事實並非如此。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，新北市有一位男子，排行老三，父親已過世，媽媽和二位哥哥同住在一間老透天厝，他自己在外面住，透天登記在媽媽名下，市價約三、四千萬。

日前聽到朋友提到土地法第43條規定，以為只要「登記」，房子就是自己的，日後媽媽如果過世，就不用再和兩位哥哥共同繼承，只分三分之一，因此決定先下手為強。

他開始關心沒有同住母親起居，噓寒問暖，取得媽媽的信任後，再向媽媽提出以買賣方式，說服媽媽將透天以公告現值一千多萬賣給他，其中大部份用來支付土地增值稅，清償貸款等，剩下的則給媽媽。

媽媽覺得他很孝順，而且還拿錢給她，沒有多想，母子就私下完成交易，房子順利登記到他的名下。

不過，事情曝光後，兩位哥哥暴跳如雷，立即提出訴訟。由於不動產是以登記為主，媽媽和老三既已完成交易，而且房子都已登記到老三名下，親朋好友都認為勝算不大，房子可能就是老三拿走了。

沒想法，經過法院審理，認為以公告現值交易不合常理，判決買賣契約無效確定，老三必須返還所有權給母親。

這下子老三臉全黑了，因為幫媽媽繳付的高額土地增值稅。契稅，以及清償房屋貸款等費用，全部都付諸流水。

更麻煩的是，未來如果母親往生，房子由三兄弟繼承，由於母親取得房屋日期，將變成法院判決返還日期，所以如要出售，不再適用舊制，而是必須繳納高額房地合一稅，老三無疑是賠了夫人又折兵。

鄭文在表示，如果當初能夠謀定而後動，取得全家人的共識，透過遺囑或是信託的方式辦理，根本就不會有高額土地增值稅的問題，當然也不會讓全家人陷入混亂之中，對簿公堂。

鄭文在表示，大繼承時代來臨，繼承人應該循正當管道取得所有權，巧取豪奪，可能只換來空歡喜一場。正確的方向還是要以被繼承人的意願為主，繼承人的共識為輔，才不會到頭來換來官司訴訟。

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