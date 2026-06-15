觀光署籌組台灣隊赴日參展 搶攻日本下半年出境旅遊市場

台日觀光交流再掀高潮！交通部觀光署為持續深化台日友誼，搶攻日本夏季及下半年出境旅遊市場，今(115)年再度籌組台灣代表隊，邀請國立體育運動大學以「Taiwan Now!」為隊名，遠赴日本北海道參加第35屆「YOSAKOI SORAN祭（夜來索朗祭）」街舞慶典。

北海道「YOSAKOI SORAN」祭典自1992年開始舉辦，以「街道即舞台」的概念，在札幌大通公園展開，並於札幌車站、白色戀人工廠等地設置表演舞台，每年吸引超過200萬名日本及國際遊客齊聚札幌，已成為當地夏季最大節慶活動，並與知名的「雪祭」並列為北海道兩大慶典活動。台灣代表隊歷年來的精采演出，不僅屢獲現場觀眾熱烈喝采，更成功將台灣友善、熱情、充滿生命力的形象傳達給日本民眾。

今年台灣代表隊以「Taiwan Now」為名，展現充滿熱情與活力的舞蹈，歌曲以台式搖滾融合電音元素，並融合台灣經典歌謠「雨夜花」，大聲唱出台灣精神，讓世界看見。另外也透過踩街隊伍前導車的台灣觀光廣告、大會活動電視轉播等，呼籲日本民眾TaiwanNow，前往台灣，現在立即出發！

交通部觀光署長陳玉秀亦於6月13日至14日親赴札幌活動現場，為台灣代表隊加油打氣，並向日本民眾宣傳台灣多元觀光魅力。陳署長於14日活動Final Stage致詞時表示，本次台灣參與YOSAKOI SORAN祭，以舞蹈會友，透過文化與傳統的交流合作，深化台日兩地情誼；同時邀請本屆YOSAKOI SORAN祭優勝團體於2027台灣燈會在苗栗登台演出，也歡迎所有的日本朋友們到台灣旅遊，親身感受台灣的熱情、文化與美景。

除了街頭與主舞台的震撼演出，觀光署今年也特別於活動核心會場（舊北海道廳）設置「台灣觀光推廣專區」，發放台灣旅遊文宣、特色小禮，吸引大批日本民眾排隊體驗。

觀光署強調，日本一直是台灣非常重視的核心客源市場，隨著台日兩地直飛航線的持續恢復與增班，兩國民眾的旅遊往來益發緊密。本次參與北海道「YOSAKOI SORAN祭」，不僅是一場成功的文化外交，更是精準的觀光行銷。

觀光署未來將持續透過「文化包裝觀光」的方法，參與日本各地的大型節慶，並針對不同族群推出客製化的旅遊產品，期待吸引更多日本旅客體驗台灣的豐富美食、自然美景與濃厚人情味。