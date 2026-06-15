RAV4可充電也可加油 最強版本來了

想買車的消費者看過來！TOYOTA總代理和泰汽車15日正式發表全新第六代RAV4 PHEV插電式油電休旅車，以「長程油電、短程純電」為核心訴求，挾帶135公里純電續航、329匹綜效馬力以及最新TSS 4.0主動安全系統三大亮點強勢上市，並將於本周末進駐全台展示中心展出，搶攻國內新能源休旅車市場。

和泰汽車表示，自今年1月發表全新第六代RAV4以來，憑藉日本原裝進口與產品競爭力，成功奪下今年1至5月台灣進口車銷售冠軍。此次再推出車系旗艦版本RAV4 PHEV，結合節能、性能與科技配備，進一步擴大產品戰線。

此次RAV4 PHEV最大特色在於兼具純電車與油電車雙重優勢，可充電也可加油，提供更靈活的用車體驗。在純電模式下，續航里程最高可達135公里，足以滿足多數車主日常通勤與市區移動需求，實現近乎零碳排的駕駛生活。同時，車輛全面支援CCS1直流快速充電，大幅提升補電效率與便利性。

性能表現同樣是RAV4 PHEV的一大賣點。透過高效引擎、電動馬達與大容量電池組搭配，可輸出高達329匹綜效馬力，0至100公里加速僅需5.7秒，並搭載E-Four電子式四輪驅動系統，在兼顧節能表現之餘，也帶來媲美性能車款的駕馭樂趣，顛覆市場對節能休旅車的既定印象。

在配備方面，全新RAV4 PHEV展現旗艦級規格。車室導入科技感十足的線傳式排檔設計，搭配BRIN NAUB®透氣類麂皮與豪華皮質座椅，並配備雙前座通風座椅、12.9吋日本原廠影音主機、HUD抬頭顯示器等高階配備，全面提升駕乘質感。

此外，車輛同步搭載TOYOTA Connect智慧聯網系統，車主可透過手機遠端管理充電、啟閉空調、控制車門與車窗等功能，打造更智慧便利的用車生活。

外觀部分，RAV4 PHEV採用專屬「馭黑套件」，搭配20吋馭黑鋁圈，營造更具運動感與旗艦氣勢的視覺效果，展現新能源休旅車的獨特魅力。

安全配備方面，RAV4 PHEV導入最新TSS 4.0主動安全科技，透過升級雷達與攝影機系統，前方偵測距離提升1.7倍、水平視野增加15%，除了可掌握本車道車流狀況，也能提早偵測鄰近車道及前前車動態。系統並整合DRCC全速域主動車距維持定速、FCTA前方橫向來車警示以及DMC駕駛疲勞監測等先進功能，進一步強化行車安全防護。

和泰汽車指出，全新RAV4 PHEV集結純電續航、強悍性能、智慧科技與先進安全於一身，不僅重新定義新能源休旅車標準，也可望成為國內插電式油電休旅市場的重要指標車款，帶動台灣休旅車市場邁向新能源時代新里程碑。

雙能移動魅力，短程純電135km續航，支援CCS1直流快速充電。和泰汽車提供