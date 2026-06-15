台北市再生醫療公會7月成立 拚產業鏈整合與跨域合作

台北市再生醫療商業同業公會（TRMBA）籌備處今天表示，台灣再生醫療雙法今年實施，再生與細胞治療產業鏈整合與跨領域合作需求提升，業界也需要與政府部門溝通，並與相關團體進行交流，多家再生與細胞治療公司發起籌組台北市再生醫療商業同業公會，預計7月4日舉辦成立大會。

TRMBA籌備處透過新聞稿指出，籌備處發起業者涵蓋再生與細胞治療與製造等領域，包括曾任衛福部食藥署署長，現任精準生技董事長葉明功、專攻再生醫療細胞培養液與新藥研發的正揚生醫董事長曾育弘，還有專注於外泌體研發的瑞福生醫董事長許淑幸、具有重組蛋白核心技術的盛鈉生技董事長黃毓傑，以及自動化細胞生產商博訊生技董事長杜長宏等5人。

TRMBA籌備處表示，希望集結細胞治療、外泌體、生技醫藥、醫療器材及健康科技等跨領域力量，透過成立同業公會，打造台灣再生醫療產業的全新未來。

TRMBA籌備處表示，再生醫療近年快速發展，備受矚目的外泌體（Exosome）技術，應用範圍橫跨疾病檢測、精準醫療與再生修復。未來隨著法規環境逐步完善，台灣正迎來再生醫療產業加速成長、接軌國際的重要契機。

目前TRMBA籌備處正進行創會會員招募，凡經營再生醫療相關製劑的生產銷售、委託研究、檢測、代理、進出口等業務，並依法完成公司或商業登記的企業與商號，皆可申請加入，希望能集結產業力量，打造具國際競爭力的產業平台。

TRMBA籌備處表示，會員大會預計7月4日舉行，待公會成立後，將以促進再生醫療相關製劑的生產銷售、委託研究（CRO）、檢測服務、代理經銷及國際進出口業務發展為主要任務。未來將透過產官學研醫交流平台的建立，協助會員掌握市場趨勢、提升產業競爭力、維護會員權益、推動產業標準化發展，並助力政府推動相關政策與法規建設。