國內首例 看好再生醫療兆元商機、北市再生醫療商業同業公會7月4日成立

台灣再生醫療雙法今年實施，再生與細胞治療產業鏈整合與跨領域合作需求日益提升，業界也需要與政府部門及相關團體進行交流以促進產業發展。多家再生與細胞治療公司近日發起籌組「台北市再生醫療商業同業公會（TRMBA）」，並將在7月4日舉辦成立大會。

TRMBA籌備處發起業者，包括曾任衛福部食藥署署長、現任精準生技董事長葉明功，正揚生醫董事長曾育弘，瑞福生醫董事長許淑幸，盛鈉生技董事長黃毓傑，以及自動化細胞生產商博訊生技董事長杜長宏等五人。期待集結業眾細胞治療、外泌體、生技醫藥、醫療器材及健康科技等跨領域力量，透過成立同業公會，共同打造台灣再生醫療產業的全新未來。

根據Precedence Research (2026年) 報告指出，全球再生醫療市場正迎來爆發性成長，預估市場規模將從2025年的437.7億美元，以年複合成長率（CAGR）18.29%的速度成長，預期2035年達到 2,348.5億美元的規模。

此外根據 Grand View Research 預估，全球外泌體市場至2030年亦將達到數十億美元規模，應用範圍橫跨疾病檢測、精準醫療與再生修復。未來隨著法規環境逐步完善，台灣正迎來再生醫療產業加速成長、接軌國際的重要契機。

目前TRMBA籌備處正進行創會會員招募，凡經營再生醫療相關製劑之生產銷售、委託研究、檢測、代理、進出口等業務，並依法完成公司或商業登記之企業與商號，皆可申請加入，希冀可集結產業力量，共同打造具國際競爭力的產業平台，開創台灣再生醫療產業的新篇章。

TRMBA預計於7月4日舉行會員大會，待公會正式成立後，將致力於促進再生醫療相關製劑之生產銷售、委託研究（CRO）、檢測服務、代理經銷及國際進出口業務發展為核心使命。未來將透過產官學研醫交流平台的建立，協助會員掌握市場趨勢、提升產業競爭力、維護會員權益、推動產業標準化發展，並積極協助政府推動相關政策與法規建設。