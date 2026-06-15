快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

聽新聞
0:00 / 0:00

HOT 大聯盟 串聯全台30家加盟會員端午送暖

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
HOT大聯盟展現強大動員力，中部地區16家車商會員熱情響應端午公益送暖行動，將關懷裡與祝福送進社區，以實際行動陪伴長輩迎接佳節。業者提供
HOT大聯盟展現強大動員力，中部地區16家車商會員熱情響應端午公益送暖行動，將關懷裡與祝福送進社區，以實際行動陪伴長輩迎接佳節。業者提供

端午佳節將至，和運租車（7855）旗下的「HOT大聯盟」再度攜手華山基金會 ，串聯桃園、台中、高雄三地，擴大響應華山基金會「2026愛老人端午動起來」公益行動，號召全台30家加盟會員與和運企業志工共同參與，親自將端午關懷禮送至獨居長輩家中，以實際行動傳遞節日溫暖與陪伴。

HOT大聯盟表示，以Honest（誠實）、Outstanding（優質）、Trust（信賴）為經營理念，致力打造透明、安心的中古車交易與保修服務平台，不斷精進標準化管理，提升專業服務品質，更積極導入AI與數位化工具，包括影片賞車、一鍵生成影片、自動生成描述及線上洽談等，強化中古車流通效率與會員經營競爭力。

除了深耕產業發展，HOT大聯盟近年亦持續投入社會公益行動，希望透過聯盟的號召力，帶動更多加盟夥伴共同參與社會關懷。未來也將攜手加盟會員推動更多公益參與，讓品牌影響力不只停留在服務，更能成為與社會共好、傳遞正向力量的平台。

華山基金會長期投入獨居長輩關懷服務，每逢三大節日前夕，皆需於短時間內完成大量關懷禮配送與訪視，因此相當仰賴志工人力與交通資源的支援。

此次端午送禮志工活動，延續2025年雙方公益合作基礎，並將規模擴大為全台串聯。HOT大聯盟表示，「HOT大聯盟擁有全台最完整的中古車加盟服務網絡，結合汽車流通資源與在地優勢，能讓公益力量更深入社區。透過北中南三地同步行動，不僅看見加盟會員的熱情參與，也讓更多加盟會員以實際行動投入公益關懷，共同將溫暖送進社區與長輩」。

和運租車流通事業本部黃國輝副總(第一排左六)偕同高雄地區8家加盟會員，共同參與端午送禮志工活動，親自走訪長輩家中給予溫暖的問候與陪伴。業者提供
和運租車流通事業本部黃國輝副總(第一排左六)偕同高雄地區8家加盟會員，共同參與端午送禮志工活動，親自走訪長輩家中給予溫暖的問候與陪伴。業者提供

延伸閱讀

杜元坤、黃明山獲聘橄欖球協會榮譽理事長　攜手推動台灣橄欖球永續發展

踩著單車送暖去 台南家齊高中師生輪行百里做公益

健檢市場900億商機誰來接？H2U永悅健康用AI算力佈局「數位健康基礎建設」

永瑞優良學生獎學金頒獎 蘇俊賓：讓善意有延續的力量

相關新聞

台股大漲資金找出口！高資產族獲利了結 這類產品成換屋新寵

台股2026年以來加權指數大漲逾15,000點、漲幅逾五成，躍居全球第五大市場。在台股持續強勢的狀況下，不少高資產族群居高思危，選擇將部分獲利了結資金轉向不動產，尤其青睞具備優質地段、品牌實力及完善產品規劃支撐的核心區住宅。專家表示，歷經央行信用管制近一年九個月，市場需求並未消失，而是被壓抑、遞延，隨著資金重新尋找穩健配置標的，累積許久的換屋與置產能量正逐步回到新成屋市場。

東陽營收／前5月稅前淨利18.32億元 EPS 3.11元

東陽（1319）2026年5月自結合併稅前淨利2.90億元（含匯兌損失2,736萬），稅前EPS 0.49元，創歷年同期第三高。前5月自結累計合併稅前淨利18.32億元，累計稅前EPS 3.11元，創同期累計第三高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。