HOT 大聯盟 串聯全台30家加盟會員端午送暖

端午佳節將至，和運租車（7855）旗下的「HOT大聯盟」再度攜手華山基金會 ，串聯桃園、台中、高雄三地，擴大響應華山基金會「2026愛老人端午動起來」公益行動，號召全台30家加盟會員與和運企業志工共同參與，親自將端午關懷禮送至獨居長輩家中，以實際行動傳遞節日溫暖與陪伴。

HOT大聯盟表示，以Honest（誠實）、Outstanding（優質）、Trust（信賴）為經營理念，致力打造透明、安心的中古車交易與保修服務平台，不斷精進標準化管理，提升專業服務品質，更積極導入AI與數位化工具，包括影片賞車、一鍵生成影片、自動生成描述及線上洽談等，強化中古車流通效率與會員經營競爭力。

除了深耕產業發展，HOT大聯盟近年亦持續投入社會公益行動，希望透過聯盟的號召力，帶動更多加盟夥伴共同參與社會關懷。未來也將攜手加盟會員推動更多公益參與，讓品牌影響力不只停留在服務，更能成為與社會共好、傳遞正向力量的平台。

華山基金會長期投入獨居長輩關懷服務，每逢三大節日前夕，皆需於短時間內完成大量關懷禮配送與訪視，因此相當仰賴志工人力與交通資源的支援。

此次端午送禮志工活動，延續2025年雙方公益合作基礎，並將規模擴大為全台串聯。HOT大聯盟表示，「HOT大聯盟擁有全台最完整的中古車加盟服務網絡，結合汽車流通資源與在地優勢，能讓公益力量更深入社區。透過北中南三地同步行動，不僅看見加盟會員的熱情參與，也讓更多加盟會員以實際行動投入公益關懷，共同將溫暖送進社區與長輩」。